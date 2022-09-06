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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде возросло до шести - РИА Новости, 06.09.2022
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде возросло до шести
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде возросло до шести - РИА Новости, 06.09.2022
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде возросло до шести
Число пострадавших в ДТП с автобусом, который выехал на тротуар и врезался в столб в центре Нижнего Новгорода, увеличилось до шести, из них двое... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T17:10
2022-09-06T17:10
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
дтп
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом, который выехал на тротуар и врезался в столб в центре Нижнего Новгорода, увеличилось до шести, из них двое госпитализированы, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения Нижегородской области.Ранее со ссылкой на данные компании-перевозчика и прокуратуры региона сообщалось о пяти пострадавших, детей среди них нет."Всего в результате ДТП пострадали шесть человек. Один человек после оказания ему медицинской помощи направлен на амбулаторное лечение, два человека госпитализированы в медицинское учреждение, трем пострадавшим в данный момент времени проводятся необходимые исследования и оказывается медицинская помощь. Все пострадавшие находятся в состоянии легкой или средней степени тяжести", - отметили в минздраве региона.Днем во вторник автобус, двигавшийся по маршруту А-62, в районе Сенной площади столкнулся с выполнившим резкий маневр легковым автомобилем, после чего выехал на тротуар, повредил информационную конструкцию и опору уличного освещения.
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нижегородская область
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происшествия, нижний новгород, нижегородская область, дтп, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, ДТП, Россия
17:10 06.09.2022
 
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде возросло до шести

Число пострадавших в ДТП с автобусом в центре Нижнего Новгорода возросло до шести человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом, который выехал на тротуар и врезался в столб в центре Нижнего Новгорода, увеличилось до шести, из них двое госпитализированы, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
Ранее со ссылкой на данные компании-перевозчика и прокуратуры региона сообщалось о пяти пострадавших, детей среди них нет.
"Всего в результате ДТП пострадали шесть человек. Один человек после оказания ему медицинской помощи направлен на амбулаторное лечение, два человека госпитализированы в медицинское учреждение, трем пострадавшим в данный момент времени проводятся необходимые исследования и оказывается медицинская помощь. Все пострадавшие находятся в состоянии легкой или средней степени тяжести", - отметили в минздраве региона.
Днем во вторник автобус, двигавшийся по маршруту А-62, в районе Сенной площади столкнулся с выполнившим резкий маневр легковым автомобилем, после чего выехал на тротуар, повредил информационную конструкцию и опору уличного освещения.
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