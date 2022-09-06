https://ria.ru/20220906/dtp-1814901412.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде возросло до шести

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде возросло до шести - РИА Новости, 06.09.2022

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде возросло до шести

Число пострадавших в ДТП с автобусом, который выехал на тротуар и врезался в столб в центре Нижнего Новгорода, увеличилось до шести, из них двое... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T17:10

2022-09-06T17:10

2022-09-06T17:10

происшествия

нижний новгород

нижегородская область

дтп

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом, который выехал на тротуар и врезался в столб в центре Нижнего Новгорода, увеличилось до шести, из них двое госпитализированы, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения Нижегородской области.Ранее со ссылкой на данные компании-перевозчика и прокуратуры региона сообщалось о пяти пострадавших, детей среди них нет."Всего в результате ДТП пострадали шесть человек. Один человек после оказания ему медицинской помощи направлен на амбулаторное лечение, два человека госпитализированы в медицинское учреждение, трем пострадавшим в данный момент времени проводятся необходимые исследования и оказывается медицинская помощь. Все пострадавшие находятся в состоянии легкой или средней степени тяжести", - отметили в минздраве региона.Днем во вторник автобус, двигавшийся по маршруту А-62, в районе Сенной площади столкнулся с выполнившим резкий маневр легковым автомобилем, после чего выехал на тротуар, повредил информационную конструкцию и опору уличного освещения.

https://ria.ru/20220906/dtp-1814703686.html

нижний новгород

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, нижний новгород, нижегородская область, дтп, россия