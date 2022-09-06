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В Нижнем Новгороде автобус выехал на тротуар и врезался в столб
В Нижнем Новгороде автобус выехал на тротуар и врезался в столб - РИА Новости, 06.09.2022
В Нижнем Новгороде автобус выехал на тротуар и врезался в столб
Автобус выехал на тротуар на Сенной площади в центре Нижнего Новгорода и врезался в столб, сообщили журналистам в ГУ МВД по Нижегородской области. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:06
2022-09-06T16:06
2022-09-06T16:30
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
авто
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Автобус выехал на тротуар на Сенной площади в центре Нижнего Новгорода и врезался в столб, сообщили журналистам в ГУ МВД по Нижегородской области.Фото автобуса, выехавшего на тротуар и врезавшегося в столб на Сенной площади, появилось в соцсети "ВКонтакте". Сообщается, что из-за аварии повреждена контактная сеть, встали трамваи."По предварительной информации "Нижегородпассажиравтотранс", автобус двигался по маршруту А-62. В районе площади Сенной он совершил столкновение с выполнившим резкий маневр легковым автомобилем, после чего повредил информационную конструкцию и опору уличного освещения. Пострадали пять человек, в том числе водитель автобуса", - сказали в компании-перевозчике.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, нижегородская область, авто, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Авто, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
16:06 06.09.2022 (обновлено: 16:30 06.09.2022)
В Нижнем Новгороде автобус выехал на тротуар и врезался в столб
В Нижнем Новгороде автобус выехал на тротуар на Сенной площади и врезался в столб
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Автобус выехал на тротуар на Сенной площади в центре Нижнего Новгорода и врезался в столб, сообщили журналистам в ГУ МВД по Нижегородской области.
Фото автобуса, выехавшего на тротуар и врезавшегося в столб на Сенной площади, появилось в соцсети "ВКонтакте". Сообщается, что из-за аварии повреждена контактная сеть, встали трамваи.
"По предварительной информации "Нижегородпассажиравтотранс", автобус двигался по маршруту А-62. В районе площади Сенной он совершил столкновение с выполнившим резкий маневр легковым автомобилем, после чего повредил информационную конструкцию и опору уличного освещения. Пострадали пять человек, в том числе водитель автобуса", - сказали в компании-перевозчике.