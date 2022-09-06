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Путин рассказал о сложности строительства дороги между Лагонаки и Архызом - РИА Новости, 06.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220906/doroga-1814930240.html
Путин рассказал о сложности строительства дороги между Лагонаки и Архызом
Путин рассказал о сложности строительства дороги между Лагонаки и Архызом - РИА Новости, 06.09.2022
Путин рассказал о сложности строительства дороги между Лагонаки и Архызом
Вопрос о строительстве автодороги, которая соединит "Лагонаки", "Архыз" и "Красную Поляну", требует согласования с МВД и ФСБ, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T18:34
2022-09-06T18:35
туризм
новости - туризм
владимир путин
россия
краснодарский край
архыз
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Вопрос о строительстве автодороги, которая соединит "Лагонаки", "Архыз" и "Красную Поляну", требует согласования с МВД и ФСБ, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании президиума госсовета по вопросам развития туризма.Участники госсовета обсуждали вопрос о транспортном объединении курортов "Лагонаки", "Архыз" и "Красная Поляна"."Автомобильные дороги между курортами. "Лагонаки", звучал "Архыз". В "Лагонаки" нет еще ничего, в "Архызе" есть, но это вопрос, требующий согласования с министерством внутренних дел и федеральной службы безопасности", - сказал президент.Идею поддержал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Предложение соединить транспортной связанностью "Лагонаки", "Архыз" и "Красную Поляну" создаст такую зону катания, которая будет больше, чем крупнейшие мировые курорты. Мы войдем точно в пятерку крупнейших мировых курортов, будем больше, чем во Франции "Три долины", - отметил Чернышенко."Три долины" - крупнейший в мире регион горнолыжного катания, который находится на границе Франции, Швейцарии и Италии. На нем расположены несколько курортов, наиболее известный из которых – популярный до недавнего времени среди состоятельных россиян Куршевель.В июле текущего года администрация города Сочи сообщила о том, что к концу 2025 года планируется соединение на высоте 780 метров "Розы Хутора" с "Красной Поляной", а на начало 2027 года запланировано объединение этих горнолыжных курортов с "Альпикой". Реализация проекта позволит благоустроить существующие пешеходные тропы, дать толчок развитию велоспорта, обеспечить доступность вокзального комплекса Эсто-Садок.
https://ria.ru/20220831/kuroorty-1813132973.html
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новости - туризм, владимир путин, россия, краснодарский край, архыз, роза хутор
Туризм, Новости - Туризм, Владимир Путин, Россия, Краснодарский край, Архыз, Роза Хутор
18:34 06.09.2022 (обновлено: 18:35 06.09.2022)
 
Путин рассказал о сложности строительства дороги между Лагонаки и Архызом

Путин заявил, что автодорога между Лагонаки и Архызом требует согласования с МВД и ФСБ

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкТуристы в Лагонаки
Туристы в Лагонаки - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Туристы в Лагонаки. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Вопрос о строительстве автодороги, которая соединит "Лагонаки", "Архыз" и "Красную Поляну", требует согласования с МВД и ФСБ, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании президиума госсовета по вопросам развития туризма.
Участники госсовета обсуждали вопрос о транспортном объединении курортов "Лагонаки", "Архыз" и "Красная Поляна".
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"Автомобильные дороги между курортами. "Лагонаки", звучал "Архыз". В "Лагонаки" нет еще ничего, в "Архызе" есть, но это вопрос, требующий согласования с министерством внутренних дел и федеральной службы безопасности", - сказал президент.
Идею поддержал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Предложение соединить транспортной связанностью "Лагонаки", "Архыз" и "Красную Поляну" создаст такую зону катания, которая будет больше, чем крупнейшие мировые курорты. Мы войдем точно в пятерку крупнейших мировых курортов, будем больше, чем во Франции "Три долины", - отметил Чернышенко.
"Три долины" - крупнейший в мире регион горнолыжного катания, который находится на границе Франции, Швейцарии и Италии. На нем расположены несколько курортов, наиболее известный из которых – популярный до недавнего времени среди состоятельных россиян Куршевель.
В июле текущего года администрация города Сочи сообщила о том, что к концу 2025 года планируется соединение на высоте 780 метров "Розы Хутора" с "Красной Поляной", а на начало 2027 года запланировано объединение этих горнолыжных курортов с "Альпикой". Реализация проекта позволит благоустроить существующие пешеходные тропы, дать толчок развитию велоспорта, обеспечить доступность вокзального комплекса Эсто-Садок.
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ТуризмНовости - ТуризмВладимир ПутинРоссияКраснодарский крайАрхызРоза Хутор
 
 
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