https://ria.ru/20220906/doroga-1814930240.html

Путин рассказал о сложности строительства дороги между Лагонаки и Архызом

Путин рассказал о сложности строительства дороги между Лагонаки и Архызом - РИА Новости, 06.09.2022

Путин рассказал о сложности строительства дороги между Лагонаки и Архызом

Вопрос о строительстве автодороги, которая соединит "Лагонаки", "Архыз" и "Красную Поляну", требует согласования с МВД и ФСБ, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T18:34

2022-09-06T18:34

2022-09-06T18:35

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Вопрос о строительстве автодороги, которая соединит "Лагонаки", "Архыз" и "Красную Поляну", требует согласования с МВД и ФСБ, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании президиума госсовета по вопросам развития туризма.Участники госсовета обсуждали вопрос о транспортном объединении курортов "Лагонаки", "Архыз" и "Красная Поляна"."Автомобильные дороги между курортами. "Лагонаки", звучал "Архыз". В "Лагонаки" нет еще ничего, в "Архызе" есть, но это вопрос, требующий согласования с министерством внутренних дел и федеральной службы безопасности", - сказал президент.Идею поддержал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Предложение соединить транспортной связанностью "Лагонаки", "Архыз" и "Красную Поляну" создаст такую зону катания, которая будет больше, чем крупнейшие мировые курорты. Мы войдем точно в пятерку крупнейших мировых курортов, будем больше, чем во Франции "Три долины", - отметил Чернышенко."Три долины" - крупнейший в мире регион горнолыжного катания, который находится на границе Франции, Швейцарии и Италии. На нем расположены несколько курортов, наиболее известный из которых – популярный до недавнего времени среди состоятельных россиян Куршевель.В июле текущего года администрация города Сочи сообщила о том, что к концу 2025 года планируется соединение на высоте 780 метров "Розы Хутора" с "Красной Поляной", а на начало 2027 года запланировано объединение этих горнолыжных курортов с "Альпикой". Реализация проекта позволит благоустроить существующие пешеходные тропы, дать толчок развитию велоспорта, обеспечить доступность вокзального комплекса Эсто-Садок.

https://ria.ru/20220831/kuroorty-1813132973.html

https://ria.ru/20220601/puteshestviya-1791877070.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости - туризм, владимир путин, россия, краснодарский край, архыз, роза хутор