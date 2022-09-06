Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили по Донецку 19 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/donetsk-1814887381.html
Украинские войска выпустили по Донецку 19 снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку 19 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 06.09.2022
Украинские войска выпустили по Донецку 19 снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по двум районам Донецка 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:33
2022-09-06T16:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
нато
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796831535_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_f815e08e349fce42e8ffa38831298086.jpg
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по двум районам Донецка 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.00 (совпадает с мск) - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 15.30 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.В 15.50 украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 15.55 - Куйбышевский район, по нему было выпущено пять снарядов такого же калибра.Также были зафиксированы обстрелы Горловки, по которой в 14.00 украинские войска выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров, и Ясиноватой - в 15.05 по ней выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220823/vooruzhenie-1811662340.html
https://ria.ru/20220906/raport-1814761305.html
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796831535_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_40cb0eee9458fa93231cf0e8f483d497.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), украина, нато, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, НАТО, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
16:33 06.09.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку 19 снарядов натовского калибра

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Донецку 19 снарядов натовского калибра

© РИА НовостиПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
© РИА Новости
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по двум районам Донецка 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.00 (совпадает с мск) - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 15.30 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 18:35Специальная военная операция на Украине
СМИ: ФРГ хочет поставить Украине вооружение более чем на 500 миллионов евро
В 15.50 украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 15.55 - Куйбышевский район, по нему было выпущено пять снарядов такого же калибра.
Также были зафиксированы обстрелы Горловки, по которой в 14.00 украинские войска выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров, и Ясиноватой - в 15.05 по ней выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 10:46Специальная военная операция на Украине
В Лисичанске нашли донесение украинского офицера о потерях Киева
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаНАТОДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала