https://ria.ru/20220906/donetsk-1814887381.html

Украинские войска выпустили по Донецку 19 снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили по Донецку 19 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 06.09.2022

Украинские войска выпустили по Донецку 19 снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили по двум районам Донецка 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T16:33

2022-09-06T16:33

2022-09-06T16:33

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по двум районам Донецка 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.00 (совпадает с мск) - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 15.30 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.В 15.50 украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 15.55 - Куйбышевский район, по нему было выпущено пять снарядов такого же калибра.Также были зафиксированы обстрелы Горловки, по которой в 14.00 украинские войска выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров, и Ясиноватой - в 15.05 по ней выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220823/vooruzhenie-1811662340.html

https://ria.ru/20220906/raport-1814761305.html

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в мире, донецк (днр), украина, нато, донецкая народная республика, вооруженные силы украины