https://ria.ru/20220906/donetsk-1814775906.html
Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка
Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка - РИА Новости, 06.09.2022
Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка
Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:39
2022-09-06T11:39
2022-09-06T11:39
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Петровский район Донецка, по улице Шестакова ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220906/doktrina-1814725501.html
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка
Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками