https://ria.ru/20220906/donetsk-1814775906.html

Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка

Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка - РИА Новости, 06.09.2022

Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка

Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T11:39

2022-09-06T11:39

2022-09-06T11:39

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Петровский район Донецка, по улице Шестакова ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220906/doktrina-1814725501.html

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика