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Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка - РИА Новости, 06.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/donetsk-1814775906.html
Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка
Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка - РИА Новости, 06.09.2022
Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка
Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:39
2022-09-06T11:39
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Петровский район Донецка, по улице Шестакова ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220906/doktrina-1814725501.html
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
11:39 06.09.2022
 
Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка

Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Петровский район Донецка, по улице Шестакова ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 08:45Союзное государство
В МИД рассказали о возможной реакции Союзного государства на обстрелы Киева
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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