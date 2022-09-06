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Пласидо Доминго извинился за свое выступление на фестивале в Вероне - РИА Новости, 06.09.2022
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Культура
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Пласидо Доминго извинился за свое выступление на фестивале в Вероне
Пласидо Доминго извинился за свое выступление на фестивале в Вероне - РИА Новости, 06.09.2022
Пласидо Доминго извинился за свое выступление на фестивале в Вероне
Пласидо Доминго извинился за выступление на фестивале "Арена ди Верона" в Италии 25 и 26 августа, пишет Scherzo. Он отправил письма мэру города Дамиано Томасси... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:47
2022-09-06T12:59
культура
новости культуры
музыка
пласидо доминго
италия
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пласидо Доминго извинился за выступление на фестивале "Арена ди Верона" в Италии 25 и 26 августа, пишет Scherzo. Он отправил письма мэру города Дамиано Томасси и главе смотра Сесилии Гасдиа, где объясняет, что произошло. "Я осознаю, что уровень моего артистического мастерства не соответствовал ни моим, ни вашим ожиданиям", — заявил тенор. Он признался, что испытывал перенапряжение и до последнего надеялся, что энергия полного стадиона и всех участников подарят ему силу продолжить концерт. Певец также обратился к коллегам, с которыми выступал на смотре. Он уверяет, что их критика задела его, но понимает, что такая реакция — акт уважения к художественному уровню, который представляет фестиваль. Издание OperaWire отмечает, что в августе в ходе исполнения отрывка из "Макбета" Доминго ушел со сцены раньше. После он дирижировал оркестром. Играли фрагмент из "Турандота".Музыканты решили не вставать вместе с культовым тенором, когда пришло время аплодисментов. По их мнению, его работа не была качественной. Впоследствии местный профсоюз выпустил письмо, в котором назвал выступление Доминго 26 августа унизительным.
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новости культуры, музыка, пласидо доминго, италия
Культура, Новости культуры, Музыка, Пласидо Доминго, Италия
12:47 06.09.2022 (обновлено: 12:59 06.09.2022)
 
Пласидо Доминго извинился за свое выступление на фестивале в Вероне

Пласидо Доминго извинился за "унизительное" выступление на смотре "Арена ди Верона"

© AP Photo / Matthias SchraderПласидо Доминго разговаривает с поклонниками возле оперного театра в Зальцбурге
Пласидо Доминго разговаривает с поклонниками возле оперного театра в Зальцбурге - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / Matthias Schrader
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пласидо Доминго извинился за выступление на фестивале "Арена ди Верона" в Италии 25 и 26 августа, пишет Scherzo. Он отправил письма мэру города Дамиано Томасси и главе смотра Сесилии Гасдиа, где объясняет, что произошло.
"Я осознаю, что уровень моего артистического мастерства не соответствовал ни моим, ни вашим ожиданиям", — заявил тенор.
Он признался, что испытывал перенапряжение и до последнего надеялся, что энергия полного стадиона и всех участников подарят ему силу продолжить концерт.
Певец также обратился к коллегам, с которыми выступал на смотре. Он уверяет, что их критика задела его, но понимает, что такая реакция — акт уважения к художественному уровню, который представляет фестиваль.
Издание OperaWire отмечает, что в августе в ходе исполнения отрывка из "Макбета" Доминго ушел со сцены раньше. После он дирижировал оркестром. Играли фрагмент из "Турандота".
Музыканты решили не вставать вместе с культовым тенором, когда пришло время аплодисментов. По их мнению, его работа не была качественной. Впоследствии местный профсоюз выпустил письмо, в котором назвал выступление Доминго 26 августа унизительным.
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