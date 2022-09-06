https://ria.ru/20220906/domingo-1814773076.html
Пласидо Доминго извинился за свое выступление на фестивале в Вероне
Пласидо Доминго извинился за свое выступление на фестивале в Вероне - РИА Новости, 06.09.2022
Пласидо Доминго извинился за свое выступление на фестивале в Вероне
Пласидо Доминго извинился за выступление на фестивале "Арена ди Верона" в Италии 25 и 26 августа, пишет Scherzo. Он отправил письма мэру города Дамиано Томасси... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:47
2022-09-06T12:47
2022-09-06T12:59
культура
новости культуры
музыка
пласидо доминго
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593849021_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1df355653dce0e8fd8b726a336a41fa.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пласидо Доминго извинился за выступление на фестивале "Арена ди Верона" в Италии 25 и 26 августа, пишет Scherzo. Он отправил письма мэру города Дамиано Томасси и главе смотра Сесилии Гасдиа, где объясняет, что произошло. "Я осознаю, что уровень моего артистического мастерства не соответствовал ни моим, ни вашим ожиданиям", — заявил тенор. Он признался, что испытывал перенапряжение и до последнего надеялся, что энергия полного стадиона и всех участников подарят ему силу продолжить концерт. Певец также обратился к коллегам, с которыми выступал на смотре. Он уверяет, что их критика задела его, но понимает, что такая реакция — акт уважения к художественному уровню, который представляет фестиваль. Издание OperaWire отмечает, что в августе в ходе исполнения отрывка из "Макбета" Доминго ушел со сцены раньше. После он дирижировал оркестром. Играли фрагмент из "Турандота".Музыканты решили не вставать вместе с культовым тенором, когда пришло время аплодисментов. По их мнению, его работа не была качественной. Впоследствии местный профсоюз выпустил письмо, в котором назвал выступление Доминго 26 августа унизительным.
https://ria.ru/20220905/weeknd-1814573738.html
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593849021_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_a8d2c4aa22132415986a05dc43606a30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, пласидо доминго, италия
Культура, Новости культуры, Музыка, Пласидо Доминго, Италия
12:47 06.09.2022 (обновлено: 12:59 06.09.2022)
Пласидо Доминго извинился за свое выступление на фестивале в Вероне
Пласидо Доминго извинился за "унизительное" выступление на смотре "Арена ди Верона"
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
Пласидо Доминго извинился за выступление на фестивале "Арена ди Верона" в Италии 25 и 26 августа, пишет
Scherzo. Он отправил письма мэру города Дамиано Томасси и главе смотра Сесилии Гасдиа, где объясняет, что произошло.
"Я осознаю, что уровень моего артистического мастерства не соответствовал ни моим, ни вашим ожиданиям", — заявил тенор.
Он признался, что испытывал перенапряжение и до последнего надеялся, что энергия полного стадиона и всех участников подарят ему силу продолжить концерт.
Певец также обратился к коллегам, с которыми выступал на смотре. Он уверяет, что их критика задела его, но понимает, что такая реакция — акт уважения к художественному уровню, который представляет фестиваль.
Издание OperaWire отмечает
, что в августе в ходе исполнения отрывка из "Макбета" Доминго ушел со сцены раньше. После он дирижировал оркестром. Играли фрагмент из "Турандота".
Музыканты решили не вставать вместе с культовым тенором, когда пришло время аплодисментов. По их мнению, его работа не была качественной. Впоследствии местный профсоюз выпустил письмо, в котором назвал выступление Доминго 26 августа унизительным.