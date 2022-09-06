https://ria.ru/20220906/domingo-1814773076.html

Пласидо Доминго извинился за свое выступление на фестивале в Вероне

Пласидо Доминго извинился за свое выступление на фестивале в Вероне - РИА Новости, 06.09.2022

Пласидо Доминго извинился за свое выступление на фестивале в Вероне

Пласидо Доминго извинился за выступление на фестивале "Арена ди Верона" в Италии 25 и 26 августа, пишет Scherzo. Он отправил письма мэру города Дамиано Томасси... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T12:47

2022-09-06T12:47

2022-09-06T12:59

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пласидо доминго

италия

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пласидо Доминго извинился за выступление на фестивале "Арена ди Верона" в Италии 25 и 26 августа, пишет Scherzo. Он отправил письма мэру города Дамиано Томасси и главе смотра Сесилии Гасдиа, где объясняет, что произошло. "Я осознаю, что уровень моего артистического мастерства не соответствовал ни моим, ни вашим ожиданиям", — заявил тенор. Он признался, что испытывал перенапряжение и до последнего надеялся, что энергия полного стадиона и всех участников подарят ему силу продолжить концерт. Певец также обратился к коллегам, с которыми выступал на смотре. Он уверяет, что их критика задела его, но понимает, что такая реакция — акт уважения к художественному уровню, который представляет фестиваль. Издание OperaWire отмечает, что в августе в ходе исполнения отрывка из "Макбета" Доминго ушел со сцены раньше. После он дирижировал оркестром. Играли фрагмент из "Турандота".Музыканты решили не вставать вместе с культовым тенором, когда пришло время аплодисментов. По их мнению, его работа не была качественной. Впоследствии местный профсоюз выпустил письмо, в котором назвал выступление Доминго 26 августа унизительным.

https://ria.ru/20220905/weeknd-1814573738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, пласидо доминго, италия