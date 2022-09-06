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Официальный курс доллара на среду составил 60,85 рубля
Официальный курс доллара на среду составил 60,85 рубля - РИА Новости, 06.09.2022
Официальный курс доллара на среду составил 60,85 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 4,89 копейки - до 60,8544 рубля, курс евро вырос на 35,21 копейки, до 60,4929 рубля, РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:30
2022-09-06T16:30
2022-09-06T16:30
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 4,89 копейки - до 60,8544 рубля, курс евро вырос на 35,21 копейки, до 60,4929 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на среду составил 60,85 рубля
Официальный курс доллара на среду составил 60,85 рубля, евро — 60, 49 рубля