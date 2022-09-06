https://ria.ru/20220906/dollar-1814718936.html

Глава РСПП назвал доллар "токсичной валютой" и перевел в у.е.

Глава РСПП назвал доллар "токсичной валютой" и перевел в у.е. - РИА Новости, 06.09.2022

Глава РСПП назвал доллар "токсичной валютой" и перевел в у.е.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин не захотел пропагандировать название американской валюты, выступая на сессии... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T07:36

2022-09-06T07:36

2022-09-06T07:36

экономика

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин не захотел пропагандировать название американской валюты, выступая на сессии Россия-Вьетнам в рамках ВЭФ, и перевел всё в знакомые россиянам с 1990-х годов условные единицы.Между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом еще в 2015 году было заключено соглашение о зоне свободной торговли, отметил Шохин."На мой взгляд, то, что торговля активно развивается, этому, безусловно, способствует соглашению о зоне свободной торговли, согласно которому за краткий период предполагалось сократить импортный тариф Вьетнама со странами Евразийского союза - свести до 1% к 2025 году, а с другой стороны - считалось, что мы можем в разы увеличить наш товарооборот, подняв его до 10 миллиардов - я буду так говорить, чтобы не пропагандировать токсичную валюту - до 10 миллиардов условных единиц", - сказал глава РСПП.Пока у стран товарооборот "7 миллиардов", продолжил он. "Видно, что не все возможности соглашения о зоне свободной торговли реализованы", - добавил Шохин.Модератором сессии выступил первый заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/yuan-1814702008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, восточный экономический форум — 2022 (вэф)