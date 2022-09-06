https://ria.ru/20220906/dokhody-1814890718.html

Финское исследование: доходы России превышают затраты на спецоперацию

Финское исследование: доходы России превышают затраты на спецоперацию - РИА Новости, 06.09.2022

Финское исследование: доходы России превышают затраты на спецоперацию

Доходы России от экспорта ископаемой энергии за первые шесть месяцев специальной военной операции на Украине значительно превысили затраты на неё, говорится в... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T16:46

2022-09-06T16:46

2022-09-06T16:51

владимир путин

россия

украина

донбасс

евросоюз

финляндия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150062/31/1500623167_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_6c8623da2e6937785249d3d0c2ab97b5.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 6 сен - РИА Новости. Доходы России от экспорта ископаемой энергии за первые шесть месяцев специальной военной операции на Украине значительно превысили затраты на неё, говорится в отчете финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).Анализ фиксирует экспорт нефти, газа и угля в период с 24 февраля по 24 августа этого года, он основывается на данных морского и трубопроводного транспорта. Они показали, что ЕС был самым большим покупателем с 85 миллиардами евро, за которым следовал Китай с 35 миллиардами евро.Авторы исследования оценивают доход России за этот период в 158 миллиардов евро при затратах на операцию в 100 миллиардов евро. Россия получает небывалые доходы из-за высоких цен на топливо, отмечают авторы исследования."Рост цен на ископаемое топливо означает, что текущие доходы России намного превышают уровни предыдущих лет, несмотря на сокращение объемов экспорта. Средние цены на ископаемое топливо в России более чем в два раза выше, чем в 2021 году", - заключают авторы исследования.Как указано на сайте организации, Центр исследований энергии и чистого воздуха (CREA) — это независимая исследовательская организация, занимающаяся выявлением тенденций, причин и последствий для здоровья, а также поиском решений проблемы загрязнения воздуха. Была основана в декабре 2019 года в Хельсинки и имеет сотрудников в нескольких странах Азии и Европы. Финансируется за счет благотворительных грантов и доходов от заказных исследований, говорится на сайте организации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220904/vygoda-1814295746.html

https://ria.ru/20220905/dokhod-1814495105.html

россия

украина

донбасс

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, украина, донбасс, евросоюз, финляндия