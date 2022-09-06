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Финское исследование: доходы России превышают затраты на спецоперацию - РИА Новости, 06.09.2022
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Финское исследование: доходы России превышают затраты на спецоперацию
Финское исследование: доходы России превышают затраты на спецоперацию - РИА Новости, 06.09.2022
Финское исследование: доходы России превышают затраты на спецоперацию
Доходы России от экспорта ископаемой энергии за первые шесть месяцев специальной военной операции на Украине значительно превысили затраты на неё, говорится в... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:46
2022-09-06T16:51
владимир путин
россия
украина
донбасс
евросоюз
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 сен - РИА Новости. Доходы России от экспорта ископаемой энергии за первые шесть месяцев специальной военной операции на Украине значительно превысили затраты на неё, говорится в отчете финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).Анализ фиксирует экспорт нефти, газа и угля в период с 24 февраля по 24 августа этого года, он основывается на данных морского и трубопроводного транспорта. Они показали, что ЕС был самым большим покупателем с 85 миллиардами евро, за которым следовал Китай с 35 миллиардами евро.Авторы исследования оценивают доход России за этот период в 158 миллиардов евро при затратах на операцию в 100 миллиардов евро. Россия получает небывалые доходы из-за высоких цен на топливо, отмечают авторы исследования."Рост цен на ископаемое топливо означает, что текущие доходы России намного превышают уровни предыдущих лет, несмотря на сокращение объемов экспорта. Средние цены на ископаемое топливо в России более чем в два раза выше, чем в 2021 году", - заключают авторы исследования.Как указано на сайте организации, Центр исследований энергии и чистого воздуха (CREA) — это независимая исследовательская организация, занимающаяся выявлением тенденций, причин и последствий для здоровья, а также поиском решений проблемы загрязнения воздуха. Была основана в декабре 2019 года в Хельсинки и имеет сотрудников в нескольких странах Азии и Европы. Финансируется за счет благотворительных грантов и доходов от заказных исследований, говорится на сайте организации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220904/vygoda-1814295746.html
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владимир путин, россия, украина, донбасс, евросоюз, финляндия
Владимир Путин, Россия, Украина, Донбасс, Евросоюз, Финляндия
16:46 06.09.2022 (обновлено: 16:51 06.09.2022)
 
Финское исследование: доходы России превышают затраты на спецоперацию

Исследование CREA: доходы России от экспорта энергии больше, чем затраты на спецоперацию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкБуровая установка
Буровая установка - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 сен - РИА Новости. Доходы России от экспорта ископаемой энергии за первые шесть месяцев специальной военной операции на Украине значительно превысили затраты на неё, говорится в отчете финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).
Анализ фиксирует экспорт нефти, газа и угля в период с 24 февраля по 24 августа этого года, он основывается на данных морского и трубопроводного транспорта. Они показали, что ЕС был самым большим покупателем с 85 миллиардами евро, за которым следовал Китай с 35 миллиардами евро.
Авторы исследования оценивают доход России за этот период в 158 миллиардов евро при затратах на операцию в 100 миллиардов евро. Россия получает небывалые доходы из-за высоких цен на топливо, отмечают авторы исследования.
"Рост цен на ископаемое топливо означает, что текущие доходы России намного превышают уровни предыдущих лет, несмотря на сокращение объемов экспорта. Средние цены на ископаемое топливо в России более чем в два раза выше, чем в 2021 году", - заключают авторы исследования.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 02:31
Французский журналист рассказал о выгоде России от санкций
Как указано на сайте организации, Центр исследований энергии и чистого воздуха (CREA) — это независимая исследовательская организация, занимающаяся выявлением тенденций, причин и последствий для здоровья, а также поиском решений проблемы загрязнения воздуха. Была основана в декабре 2019 года в Хельсинки и имеет сотрудников в нескольких странах Азии и Европы. Финансируется за счет благотворительных грантов и доходов от заказных исследований, говорится на сайте организации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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