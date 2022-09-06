16:46 06.09.2022 (обновлено: 16:51 06.09.2022)
Финское исследование: доходы России превышают затраты на спецоперацию
Исследование CREA: доходы России от экспорта энергии больше, чем затраты на спецоперацию
Буровая установка. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 6 сен - РИА Новости. Доходы России от экспорта ископаемой энергии за первые шесть месяцев специальной военной операции на Украине значительно превысили затраты на неё, говорится в отчете финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).
Авторы исследования оценивают доход России за этот период в 158 миллиардов евро при затратах на операцию в 100 миллиардов евро. Россия получает небывалые доходы из-за высоких цен на топливо, отмечают авторы исследования.
"Рост цен на ископаемое топливо означает, что текущие доходы России намного превышают уровни предыдущих лет, несмотря на сокращение объемов экспорта. Средние цены на ископаемое топливо в России более чем в два раза выше, чем в 2021 году", - заключают авторы исследования.
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Как указано на сайте организации, Центр исследований энергии и чистого воздуха (CREA) — это независимая исследовательская организация, занимающаяся выявлением тенденций, причин и последствий для здоровья, а также поиском решений проблемы загрязнения воздуха. Была основана в декабре 2019 года в Хельсинки и имеет сотрудников в нескольких странах Азии и Европы. Финансируется за счет благотворительных грантов и доходов от заказных исследований, говорится на сайте организации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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