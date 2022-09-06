https://ria.ru/20220906/dnr-1814949931.html

Украинские военные за сутки выпустили 127 боеприпасов по ДНР

Украинские военные за сутки выпустили 127 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 06.09.2022

Украинские военные за сутки выпустили 127 боеприпасов по ДНР

За текущие сутки украинские войска выпустили почти 130 снарядов и мин по районам шести населенных пунктов Донецкой Народной республики, сообщили во вторник в... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T19:51

2022-09-06T19:51

2022-09-06T19:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. За текущие сутки украинские войска выпустили почти 130 снарядов и мин по районам шести населенных пунктов Донецкой Народной республики, сообщили во вторник в Народной милиции ДНР."️За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более 127 боеприпасов из ствольной артиллерии калибром 155 и 152, а также 120-миллиметровых миномётов. Огонь велся по районам шести населённых пунктов республики", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что были повреждены семь домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр