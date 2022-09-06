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Украинские военные за сутки выпустили 127 боеприпасов по ДНР
Украинские военные за сутки выпустили 127 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 06.09.2022
Украинские военные за сутки выпустили 127 боеприпасов по ДНР
За текущие сутки украинские войска выпустили почти 130 снарядов и мин по районам шести населенных пунктов Донецкой Народной республики, сообщили во вторник в... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T19:51
2022-09-06T19:51
2022-09-06T19:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. За текущие сутки украинские войска выпустили почти 130 снарядов и мин по районам шести населенных пунктов Донецкой Народной республики, сообщили во вторник в Народной милиции ДНР."️За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более 127 боеприпасов из ствольной артиллерии калибром 155 и 152, а также 120-миллиметровых миномётов. Огонь велся по районам шести населённых пунктов республики", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что были повреждены семь домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские военные за сутки выпустили 127 боеприпасов по ДНР
Народная милиция: ВСУ за сутки выпустили 127 снарядов по шести населенным пунктам ДНР