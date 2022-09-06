https://ria.ru/20220906/dnr-1814949230.html
В ДНР за сутки погибли шестеро защитников республики
В ДНР за сутки погибли шестеро защитников республики - РИА Новости, 06.09.2022
В ДНР за сутки погибли шестеро защитников республики
Шестеро военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, девять получили ранения за минувшие сутки, сообщает во вторник народная милиция республики. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T19:45
2022-09-06T19:45
2022-09-06T19:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Шестеро военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, девять получили ранения за минувшие сутки, сообщает во вторник народная милиция республики."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость шесть защитников Донецкой Народной Республики погибли, девять получили ранения", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире
В ДНР за сутки погибли шестеро защитников республики
Народная милиция ДНР сообщила о гибели шестерых военных за сутки, девять раненых