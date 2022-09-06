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Сбербанк допустил появление нового вида информационной войны - РИА Новости, 06.09.2022
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Сбербанк допустил появление нового вида информационной войны
Сбербанк допустил появление нового вида информационной войны - РИА Новости, 06.09.2022
Сбербанк допустил появление нового вида информационной войны
Злоумышленники сейчас редко используют дипфейки, однако в самое ближайшее время такой вид информационной войны возможен, заявил журналистам зампред правления... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T05:32
2022-09-06T05:32
технологии
сбербанк россии
вэф-2022
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Злоумышленники сейчас редко используют дипфейки, однако в самое ближайшее время такой вид информационной войны возможен, заявил журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Восточного экономического форума.В августе Сбербанк запатентовал технологии, помогающие повысить точность и эффективность обнаружения синтетического изменения изображений лиц людей в видео.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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технологии, сбербанк россии, вэф-2022, дальневосточный федеральный университет
Технологии, Сбербанк России, ВЭФ-2022, Дальневосточный федеральный университет
05:32 06.09.2022
 
Сбербанк допустил появление нового вида информационной войны

Сбербанк допустил появление нового вида информационной войны с использованием дипфейков

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВЭФ
ВЭФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Злоумышленники сейчас редко используют дипфейки, однако в самое ближайшее время такой вид информационной войны возможен, заявил журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Восточного экономического форума.
"Мы сталкиваемся с дипфейками сейчас крайне редко, но считаем, что в самом ближайшем будущем такой вид информационной войны возможен. И первые примеры такие мы уже фиксируем", - заявил он.
В августе Сбербанк запатентовал технологии, помогающие повысить точность и эффективность обнаружения синтетического изменения изображений лиц людей в видео.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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