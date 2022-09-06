https://ria.ru/20220906/dipfeyk-1814710486.html
Сбербанк допустил появление нового вида информационной войны
Сбербанк допустил появление нового вида информационной войны - РИА Новости, 06.09.2022
Сбербанк допустил появление нового вида информационной войны
Злоумышленники сейчас редко используют дипфейки, однако в самое ближайшее время такой вид информационной войны возможен, заявил журналистам зампред правления... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T05:32
2022-09-06T05:32
2022-09-06T05:32
технологии
сбербанк россии
вэф-2022
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Злоумышленники сейчас редко используют дипфейки, однако в самое ближайшее время такой вид информационной войны возможен, заявил журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Восточного экономического форума.В августе Сбербанк запатентовал технологии, помогающие повысить точность и эффективность обнаружения синтетического изменения изображений лиц людей в видео.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сбербанк россии, вэф-2022, дальневосточный федеральный университет
Технологии, Сбербанк России, ВЭФ-2022, Дальневосточный федеральный университет
Сбербанк допустил появление нового вида информационной войны
Сбербанк допустил появление нового вида информационной войны с использованием дипфейков