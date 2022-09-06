https://ria.ru/20220906/dipfeyk-1814710486.html

Сбербанк допустил появление нового вида информационной войны

Сбербанк допустил появление нового вида информационной войны - РИА Новости, 06.09.2022

Сбербанк допустил появление нового вида информационной войны

Злоумышленники сейчас редко используют дипфейки, однако в самое ближайшее время такой вид информационной войны возможен, заявил журналистам зампред правления... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T05:32

2022-09-06T05:32

2022-09-06T05:32

технологии

сбербанк россии

вэф-2022

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Злоумышленники сейчас редко используют дипфейки, однако в самое ближайшее время такой вид информационной войны возможен, заявил журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Восточного экономического форума.В августе Сбербанк запатентовал технологии, помогающие повысить точность и эффективность обнаружения синтетического изменения изображений лиц людей в видео.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

технологии, сбербанк россии, вэф-2022, дальневосточный федеральный университет