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Трасс заявила, что Британия будет отстаивать демократию во всем мире - РИА Новости, 06.09.2022
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Трасс заявила, что Британия будет отстаивать демократию во всем мире
Трасс заявила, что Британия будет отстаивать демократию во всем мире - РИА Новости, 06.09.2022
Трасс заявила, что Британия будет отстаивать демократию во всем мире
Новый премьер Великобритании Лиз Трасс в первой речи на посту заявила, что вместе с союзниками будет отстаивать свободу и демократию во всем мире. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T19:41
2022-09-06T19:41
в мире
лиз трасс
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Новый премьер Великобритании Лиз Трасс в первой речи на посту заявила, что вместе с союзниками будет отстаивать свободу и демократию во всем мире.Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера."Вместе с нашими союзниками мы будем отстаивать свободу и демократию во всем мире, осознавая, что мы не можем иметь безопасность в стране без безопасности в мире", - сказала Трасс.Трансляцию вел телеканал Sky News.
https://ria.ru/20220906/trass-1814931599.html
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в мире, лиз трасс, елизавета ii, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Елизавета II, Великобритания
19:41 06.09.2022
 
Трасс заявила, что Британия будет отстаивать демократию во всем мире

Трасс заявила, что Британия вместе с союзниками будет отстаивать демократию во всем мире

© AP Photo / Alberto PezzaliНовый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс
Новый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Новый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Новый премьер Великобритании Лиз Трасс в первой речи на посту заявила, что вместе с союзниками будет отстаивать свободу и демократию во всем мире.
Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера.
"Вместе с нашими союзниками мы будем отстаивать свободу и демократию во всем мире, осознавая, что мы не можем иметь безопасность в стране без безопасности в мире", - сказала Трасс.
Трансляцию вел телеканал Sky News.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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