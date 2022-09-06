https://ria.ru/20220906/demokratiya-1814948110.html
Трасс заявила, что Британия будет отстаивать демократию во всем мире
Трасс заявила, что Британия будет отстаивать демократию во всем мире - РИА Новости, 06.09.2022
Трасс заявила, что Британия будет отстаивать демократию во всем мире
Новый премьер Великобритании Лиз Трасс в первой речи на посту заявила, что вместе с союзниками будет отстаивать свободу и демократию во всем мире. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T19:41
2022-09-06T19:41
2022-09-06T19:41
в мире
лиз трасс
елизавета ii
великобритания
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Новый премьер Великобритании Лиз Трасс в первой речи на посту заявила, что вместе с союзниками будет отстаивать свободу и демократию во всем мире.Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера."Вместе с нашими союзниками мы будем отстаивать свободу и демократию во всем мире, осознавая, что мы не можем иметь безопасность в стране без безопасности в мире", - сказала Трасс.Трансляцию вел телеканал Sky News.
https://ria.ru/20220906/trass-1814931599.html
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в мире, лиз трасс, елизавета ii, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Елизавета II, Великобритания
Трасс заявила, что Британия будет отстаивать демократию во всем мире
Трасс заявила, что Британия вместе с союзниками будет отстаивать демократию во всем мире