https://ria.ru/20220906/demokratiya-1814948110.html

Трасс заявила, что Британия будет отстаивать демократию во всем мире

Трасс заявила, что Британия будет отстаивать демократию во всем мире - РИА Новости, 06.09.2022

Трасс заявила, что Британия будет отстаивать демократию во всем мире

Новый премьер Великобритании Лиз Трасс в первой речи на посту заявила, что вместе с союзниками будет отстаивать свободу и демократию во всем мире. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T19:41

2022-09-06T19:41

2022-09-06T19:41

в мире

лиз трасс

елизавета ii

великобритания

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Новый премьер Великобритании Лиз Трасс в первой речи на посту заявила, что вместе с союзниками будет отстаивать свободу и демократию во всем мире.Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера."Вместе с нашими союзниками мы будем отстаивать свободу и демократию во всем мире, осознавая, что мы не можем иметь безопасность в стране без безопасности в мире", - сказала Трасс.Трансляцию вел телеканал Sky News.

https://ria.ru/20220906/trass-1814931599.html

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в мире, лиз трасс, елизавета ii, великобритания