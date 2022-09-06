17:24 06.09.2022 (обновлено: 17:28 06.09.2022)
Исследование: французские ретейлеры потеряли 2,7 миллиарда евро в 2022 году
NielsenIQ: магазины во Франции потеряли 2,7 миллиарда евро из-за дефицита продуктов
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в медиабанкЖенщина делает покупки в продуктовом магазине в Париже
Женщина делает покупки в продуктовом магазине в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 6 сен - РИА Новости. Французские ретейлеры потеряли 2,7 миллиарда евро в 2022 году из-за дефицита некоторых продуктов, сообщила во вторник газета Figaro со ссылкой на исследование NielsenIQ.
"В связи с ростом цен и неопределенностью, вызванной войной, многие домохозяйства закупали продукты первой необходимости, что спровоцировало их дефицит на полках… С начала года потери магазинов, связанные с дефицитом, достигли €2,7 млрд", - сообщается в исследовании.
Наиболее дефицитными оказались горчица и соусы для салатов, сэндвичи и печенье, продукция для каминов и барбекю и другие.
Как отмечается в исследовании, ситуация может ухудшиться и для ряда других товаров, включая картофель. Французские фермеры ранее сообщали о "катастрофическом" урожае картофеля в связи с засухой в этом году, на 20% уступающем среднему показателю, сообщила газета.
Во Франции за год резко вырос дефицит продовольственных товаров в продуктовых магазинах - его общий уровень составил 5,5% для всех продуктов.
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