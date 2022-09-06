https://ria.ru/20220906/defitsit-1814905745.html

Исследование: французские ретейлеры потеряли 2,7 миллиарда евро в 2022 году

Исследование: французские ретейлеры потеряли 2,7 миллиарда евро в 2022 году - РИА Новости, 06.09.2022

Исследование: французские ретейлеры потеряли 2,7 миллиарда евро в 2022 году

Французские ретейлеры потеряли 2,7 миллиарда евро в 2022 году из-за дефицита некоторых продуктов, сообщила во вторник газета Figaro со ссылкой на исследование... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T17:24

2022-09-06T17:24

2022-09-06T17:28

франция

в мире

экономика

продукты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/15/1568955687_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_8936fe6a392e55ef5fbeb9dc03f9a623.jpg

ПАРИЖ, 6 сен - РИА Новости. Французские ретейлеры потеряли 2,7 миллиарда евро в 2022 году из-за дефицита некоторых продуктов, сообщила во вторник газета Figaro со ссылкой на исследование NielsenIQ.Наиболее дефицитными оказались горчица и соусы для салатов, сэндвичи и печенье, продукция для каминов и барбекю и другие.Как отмечается в исследовании, ситуация может ухудшиться и для ряда других товаров, включая картофель. Французские фермеры ранее сообщали о "катастрофическом" урожае картофеля в связи с засухой в этом году, на 20% уступающем среднему показателю, сообщила газета.Во Франции за год резко вырос дефицит продовольственных товаров в продуктовых магазинах - его общий уровень составил 5,5% для всех продуктов.

https://ria.ru/20220824/svinina-1811934570.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, в мире, экономика, продукты