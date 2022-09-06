https://ria.ru/20220906/davlenie-1814737300.html

Россия столкнулась с беспрецедентным давлением Запада, заявил Песков

Россия столкнулась с беспрецедентным давлением Запада, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2022

Россия столкнулась с беспрецедентным давлением Запада, заявил Песков

Россия столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны Запада, которое не было таким концентрированным никогда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T09:32

2022-09-06T09:32

2022-09-06T09:34

дмитрий песков

политика

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны Запада, которое не было таким концентрированным никогда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно наблюдаются проблемы с нашим окружением на Западе. Мы действительно столкнулись с абсолютно беспрецедентным давлением в адрес нашей страны, которое, наверное, таким концентрированным не было никогда", - сказал он в интервью "Известиям".

https://ria.ru/20220906/zapad-1814650453.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, политика, россия