https://ria.ru/20220906/davlenie-1814737300.html
Россия столкнулась с беспрецедентным давлением Запада, заявил Песков
Россия столкнулась с беспрецедентным давлением Запада, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2022
Россия столкнулась с беспрецедентным давлением Запада, заявил Песков
Россия столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны Запада, которое не было таким концентрированным никогда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T09:32
2022-09-06T09:32
2022-09-06T09:34
дмитрий песков
политика
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны Запада, которое не было таким концентрированным никогда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно наблюдаются проблемы с нашим окружением на Западе. Мы действительно столкнулись с абсолютно беспрецедентным давлением в адрес нашей страны, которое, наверное, таким концентрированным не было никогда", - сказал он в интервью "Известиям".
https://ria.ru/20220906/zapad-1814650453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, политика, россия
Дмитрий Песков, Политика, Россия
09:32 06.09.2022 (обновлено: 09:34 06.09.2022)
Россия столкнулась с беспрецедентным давлением Запада, заявил Песков
Песков: Россия столкнулась с беспрецедентным давлением Запада