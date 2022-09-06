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Россия столкнулась с беспрецедентным давлением Запада, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2022
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Россия столкнулась с беспрецедентным давлением Запада, заявил Песков
Россия столкнулась с беспрецедентным давлением Запада, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2022
Россия столкнулась с беспрецедентным давлением Запада, заявил Песков
Россия столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны Запада, которое не было таким концентрированным никогда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T09:32
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дмитрий песков
политика
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны Запада, которое не было таким концентрированным никогда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно наблюдаются проблемы с нашим окружением на Западе. Мы действительно столкнулись с абсолютно беспрецедентным давлением в адрес нашей страны, которое, наверное, таким концентрированным не было никогда", - сказал он в интервью "Известиям".
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дмитрий песков, политика, россия
Дмитрий Песков, Политика, Россия
09:32 06.09.2022 (обновлено: 09:34 06.09.2022)
 
Россия столкнулась с беспрецедентным давлением Запада, заявил Песков

Песков: Россия столкнулась с беспрецедентным давлением Запада

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны Запада, которое не было таким концентрированным никогда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно наблюдаются проблемы с нашим окружением на Западе. Мы действительно столкнулись с абсолютно беспрецедентным давлением в адрес нашей страны, которое, наверное, таким концентрированным не было никогда", - сказал он в интервью "Известиям".
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