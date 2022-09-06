https://ria.ru/20220906/chernyshenko-1814722790.html
Чернышенко об ужесточении выдачи виз ЕС: отдыхать нужно в России
Чернышенко об ужесточении выдачи виз ЕС: отдыхать нужно в России - РИА Новости, 06.09.2022
Чернышенко об ужесточении выдачи виз ЕС: отдыхать нужно в России
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в свете ужесточения Евросоюзом выдачи шенгенских виз посоветовал россиянам отдыхать в России - здесь "лучше, интереснее и... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T08:15
2022-09-06T08:15
2022-09-06T14:01
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восточный экономический форум — 2022 (вэф)
дмитрий чернышенко
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в свете ужесточения Евросоюзом выдачи шенгенских виз посоветовал россиянам отдыхать в России - здесь "лучше, интереснее и безопаснее"."Какой я могу совет, конечно, отдыхать нужно в России, не потому, что нас почему-то перестала пускать Европа, а потому что здесь гораздо лучше, интереснее и безопаснее, и конечно, сейчас создание туристической инфраструктуры и сервисы будут соответствующие", - сказал Чернышенко в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2022.После решения Евросоюза о приостановке действия соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз, их стоимость для россиян может увеличиться вдвое, а спрогнозировать точно, на сколько могут увеличиться сроки оформления шенгенских виз, пока невозможно - каждое заявление будет рассматриваться в индивидуальном порядке.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в августе, что Страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, не уточнив, когда Евросоюз планирует уведомить Россию о приостановке действия соглашения, которое было заключено в 2007 году. Согласно документу, каждая из сторон может полностью или частично приостановить его действие и обязана не позднее 48 часов до вступления решения в силу уведомить другую сторону. Если же стороны хотят разорвать соглашение, то оно автоматически перестает действовать через 90 дней после письменного уведомления.
https://ria.ru/20220905/shengenskievizy-1814640583.html
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"Отдыхать нужно в России" – вице-премьер Чернышенко
Вице-премьер Чернышенко в интервью РИА Новости дал совет россиянам, которые планировали отдыхать в странах Европы
2022-09-06T08:15
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, евросоюз, новости - туризм, восточный экономический форум — 2022 (вэф), дмитрий чернышенко, европа, жозеп боррель
Туризм, Россия, Евросоюз, Новости - Туризм, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Дмитрий Чернышенко, Европа, Жозеп Боррель
08:15 06.09.2022 (обновлено: 14:01 06.09.2022)
Чернышенко об ужесточении выдачи виз ЕС: отдыхать нужно в России
Вице-премьер Чернышенко об ужесточении выдачи виз ЕС: отдыхать нужно в России