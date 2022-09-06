https://ria.ru/20220906/chechnya-1814852079.html

Путин поздравил Кадырова и всех жителей Чечни со столетием республики

Путин поздравил Кадырова и всех жителей Чечни со столетием республики - РИА Новости, 06.09.2022

Путин поздравил Кадырова и всех жителей Чечни со столетием республики

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова и всех жителей региона со 100-летием образования республики, сообщил... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:47

2022-09-06T14:47

2022-09-06T17:27

владимир путин

рамзан кадыров

россия

политика

дмитрий песков

чеченская республика (чечня)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова и всех жителей региона со 100-летием образования республики, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент России Владимир Путин позвонил Рамзану Кадырову и поздравил его, а также в его лице всех жителей Чечни со столетием образования Чеченской Республики", - сказал Песков.Чеченская автономная область была образована 30 ноября 1922 года из Чеченского национального округа Горской АССР. Практически в это же время статус губернского (самостоятельного) города получил и Грозный."Только что звонил наш дорогой президент Владимир Владимирович Путин, верховный главнокомандующий, сказал, что не только письменно хочу поздравить и лично хочет поздравить чеченский народ за то мужество, за терпение, за то, что наш народ объединился вокруг Ахмат-Хаджи и сделал правильный выбор, и этот выбор - сегодняшнее процветание нашего региона. Поздравил весь чеченский народ и пожелал удачи, счастья, благополучия", - сказал Кадыров, выступая на праздновании 100-летия чеченской государственности.

https://ria.ru/20220514/groznyy-1788071079.html

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Кирилл Волков

владимир путин, рамзан кадыров, россия, политика, дмитрий песков, чеченская республика (чечня)