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Путин поздравил Кадырова и всех жителей Чечни со столетием республики - РИА Новости, 06.09.2022
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Путин поздравил Кадырова и всех жителей Чечни со столетием республики
Путин поздравил Кадырова и всех жителей Чечни со столетием республики - РИА Новости, 06.09.2022
Путин поздравил Кадырова и всех жителей Чечни со столетием республики
Президент России Владимир Путин по телефону поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова и всех жителей региона со 100-летием образования республики, сообщил... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:47
2022-09-06T17:27
владимир путин
рамзан кадыров
россия
политика
дмитрий песков
чеченская республика (чечня)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова и всех жителей региона со 100-летием образования республики, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент России Владимир Путин позвонил Рамзану Кадырову и поздравил его, а также в его лице всех жителей Чечни со столетием образования Чеченской Республики", - сказал Песков.Чеченская автономная область была образована 30 ноября 1922 года из Чеченского национального округа Горской АССР. Практически в это же время статус губернского (самостоятельного) города получил и Грозный."Только что звонил наш дорогой президент Владимир Владимирович Путин, верховный главнокомандующий, сказал, что не только письменно хочу поздравить и лично хочет поздравить чеченский народ за то мужество, за терпение, за то, что наш народ объединился вокруг Ахмат-Хаджи и сделал правильный выбор, и этот выбор - сегодняшнее процветание нашего региона. Поздравил весь чеченский народ и пожелал удачи, счастья, благополучия", - сказал Кадыров, выступая на праздновании 100-летия чеченской государственности.
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владимир путин, рамзан кадыров, россия, политика, дмитрий песков, чеченская республика (чечня)
Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Россия, Политика, Дмитрий Песков, Чеченская республика (Чечня)
14:47 06.09.2022 (обновлено: 17:27 06.09.2022)
 
Путин поздравил Кадырова и всех жителей Чечни со столетием республики

Песков заявил, что Путин поздравил Кадырова и всех жителей Чечни со столетием республики

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова и всех жителей региона со 100-летием образования республики, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент России Владимир Путин позвонил Рамзану Кадырову и поздравил его, а также в его лице всех жителей Чечни со столетием образования Чеченской Республики", - сказал Песков.
Чеченская автономная область была образована 30 ноября 1922 года из Чеченского национального округа Горской АССР. Практически в это же время статус губернского (самостоятельного) города получил и Грозный.
"Только что звонил наш дорогой президент Владимир Владимирович Путин, верховный главнокомандующий, сказал, что не только письменно хочу поздравить и лично хочет поздравить чеченский народ за то мужество, за терпение, за то, что наш народ объединился вокруг Ахмат-Хаджи и сделал правильный выбор, и этот выбор - сегодняшнее процветание нашего региона. Поздравил весь чеченский народ и пожелал удачи, счастья, благополучия", - сказал Кадыров, выступая на праздновании 100-летия чеченской государственности.
Центральная мечеть Сердце Чечни имени Ахмата Кадырова в Грозном - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
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Владимир ПутинРамзан КадыровРоссияПолитикаДмитрий ПесковЧеченская республика (Чечня)
 
 
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