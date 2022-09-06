https://ria.ru/20220906/chechnya-1814764809.html

Путин назвал Чечню родиной искусных мастеров и бесстрашных воинов

Путин назвал Чечню родиной искусных мастеров и бесстрашных воинов - РИА Новости, 06.09.2022

Путин назвал Чечню родиной искусных мастеров и бесстрашных воинов

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Чечни со 100-летием образования республики, назвав регион родиной искусных мастеров и бесстрашных воинов, а... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:54

2022-09-06T10:54

2022-09-06T10:54

общество

владимир путин

россия

чеченская республика (чечня)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152092/24/1520922407_0:82:1062:679_1920x0_80_0_0_5c15da9b50e26333450650f86c3f9327.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Чечни со 100-летием образования республики, назвав регион родиной искусных мастеров и бесстрашных воинов, а также отметив доблесть и мужество героев-чеченцев в ходе специальной военной операции на Украине, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас со знаменательной датой – 100-летием образования Чеченской Республики. Вы по праву гордитесь своим древним, прекрасным краем – родиной искусных мастеров и бесстрашных воинов, бережёте свою самобытную культуру, язык и обычаи, сохраняете твёрдую приверженность высоким идеалам патриотизма, честного служения Отечеству, завещанным вам отцами и дедами. И сегодня, в ходе проведения специальной военной операции герои-чеченцы проявляют доблесть и исключительное мужество, плечом к плечу со своими боевыми товарищами защищают Россию", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что в последние годы в Чечне последовательно решаются серьезные задачи, направленные на социально-экономическое развитие региона, привлечение инвестиций, поддержку предпринимателей, повышение качества жизни людей."Убежден, что трудолюбие, забота о родной земле, искреннее стремление внести свой вклад в её процветание, взаимное уважение и согласие и впредь будут помогать вам в осуществлении намеченных планов в интересах Чечни и всей России", - добавил президент. Российский лидер пожелал чеченцам успехов и всего наилучшего.

https://ria.ru/20220514/groznyy-1788071079.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владимир путин, россия, чеченская республика (чечня)