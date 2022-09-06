https://ria.ru/20220906/chechnya-1814764809.html
Путин назвал Чечню родиной искусных мастеров и бесстрашных воинов
Путин назвал Чечню родиной искусных мастеров и бесстрашных воинов - РИА Новости, 06.09.2022
Путин назвал Чечню родиной искусных мастеров и бесстрашных воинов
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Чечни со 100-летием образования республики, назвав регион родиной искусных мастеров и бесстрашных воинов, а... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:54
2022-09-06T10:54
2022-09-06T10:54
общество
владимир путин
россия
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Чечни со 100-летием образования республики, назвав регион родиной искусных мастеров и бесстрашных воинов, а также отметив доблесть и мужество героев-чеченцев в ходе специальной военной операции на Украине, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас со знаменательной датой – 100-летием образования Чеченской Республики. Вы по праву гордитесь своим древним, прекрасным краем – родиной искусных мастеров и бесстрашных воинов, бережёте свою самобытную культуру, язык и обычаи, сохраняете твёрдую приверженность высоким идеалам патриотизма, честного служения Отечеству, завещанным вам отцами и дедами. И сегодня, в ходе проведения специальной военной операции герои-чеченцы проявляют доблесть и исключительное мужество, плечом к плечу со своими боевыми товарищами защищают Россию", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что в последние годы в Чечне последовательно решаются серьезные задачи, направленные на социально-экономическое развитие региона, привлечение инвестиций, поддержку предпринимателей, повышение качества жизни людей."Убежден, что трудолюбие, забота о родной земле, искреннее стремление внести свой вклад в её процветание, взаимное уважение и согласие и впредь будут помогать вам в осуществлении намеченных планов в интересах Чечни и всей России", - добавил президент. Российский лидер пожелал чеченцам успехов и всего наилучшего.
https://ria.ru/20220514/groznyy-1788071079.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, владимир путин, россия, чеченская республика (чечня)
Общество, Владимир Путин, Россия, Чеченская республика (Чечня)
Путин назвал Чечню родиной искусных мастеров и бесстрашных воинов
Путин поздравил Чечню с юбилеем, назвав ее родиной искусных мастеров и бесстрашных воинов
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Чечни со 100-летием образования республики, назвав регион родиной искусных мастеров и бесстрашных воинов, а также отметив доблесть и мужество героев-чеченцев в ходе специальной военной операции на Украине, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас со знаменательной датой – 100-летием образования Чеченской Республики. Вы по праву гордитесь своим древним, прекрасным краем – родиной искусных мастеров и бесстрашных воинов, бережёте свою самобытную культуру, язык и обычаи, сохраняете твёрдую приверженность высоким идеалам патриотизма, честного служения Отечеству, завещанным вам отцами и дедами. И сегодня, в ходе проведения специальной военной операции герои-чеченцы проявляют доблесть и исключительное мужество, плечом к плечу со своими боевыми товарищами защищают Россию", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что в последние годы в Чечне последовательно решаются серьезные задачи, направленные на социально-экономическое развитие региона, привлечение инвестиций, поддержку предпринимателей, повышение качества жизни людей.
"Убежден, что трудолюбие, забота о родной земле, искреннее стремление внести свой вклад в её процветание, взаимное уважение и согласие и впредь будут помогать вам в осуществлении намеченных планов в интересах Чечни и всей России", - добавил президент. Российский лидер пожелал чеченцам успехов и всего наилучшего.