https://ria.ru/20220906/chechnya-1814698010.html

Кадыров заявил, что не перейдет с работы в Чечне "в другое ведомство"

Кадыров заявил, что не перейдет с работы в Чечне "в другое ведомство" - РИА Новости, 06.09.2022

Кадыров заявил, что не перейдет с работы в Чечне "в другое ведомство"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что никогда не перейдет с работы в республике "в другое ведомство". РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T00:58

2022-09-06T00:58

2022-09-06T01:47

рамзан кадыров

политика

грозный

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что никогда не перейдет с работы в республике "в другое ведомство".Кадыров 3 сентября написал в своем Telegram-канале, что "засиделся" на посту главы Чечни и считает, что "заслужил бессрочный и длинный отпуск". В ночь на 6 сентября он написал, что не имеет права просто так уйти, а разговоры о бессрочном отпуске нужно оставить на будущее."Я вам даю слово, что мне никогда не предлагали должность и я никогда не просил, я никогда не разговаривал ни с кем (о том, чтобы – ред.) переходить на другую должность, я никогда не перейду из республики куда-то в другое ведомство", – сказал он в видео, которое опубликовал в Telegram."У меня единственная мечта – быть мэром города Грозного. На любую другую должность я никогда не пойду", – отметил Кадыров.

https://ria.ru/20220903/kadyrov-1814284968.html

грозный

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рамзан кадыров, политика, грозный, чеченская республика (чечня)