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Песков призвал "перетерпеть", чтобы обезопасить будущее молодого поколения
Песков призвал "перетерпеть", чтобы обезопасить будущее молодого поколения - РИА Новости, 06.09.2022
Песков призвал "перетерпеть", чтобы обезопасить будущее молодого поколения
Россия должна завершить начатое на Украине, чтобы обезопасить будущее молодого поколения, сейчас страдают связи между людьми, но это та цена, которую приходится РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:22
2022-09-06T11:22
2022-09-06T11:22
дмитрий песков
россия
общество
украина
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия должна завершить начатое на Украине, чтобы обезопасить будущее молодого поколения, сейчас страдают связи между людьми, но это та цена, которую приходится платить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У нас же живет много украинцев, у меня жена практически украинка. И ее друзья детства - они там, на Украине. И вот с ними у нее испортились отношения. И она безумно переживает из-за этого. Безумно. Вот это вот трагедия настоящая", - сказал Песков в интервью телеканалу РБК."Но это та цена, которую нам нужно заплатить. Это нужно все перетерпеть, и доделать все начатое, чтобы обезопасить потом будущее того самого молодого поколения", - добавил он.Песков также рассказал, что в его ближнем круге ведутся жаркие споры о судьбах России."Споры очень жаркие. И все мы спорим о судьбах нашей Родины, и все мы ее любим. С кем-то бывает несогласие, с кем-то согласие", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, россия, общество, украина
Дмитрий Песков, Россия, Общество, Украина
Песков призвал "перетерпеть", чтобы обезопасить будущее молодого поколения
Песков: России нужно доделать все начатое, чтобы обеспечить будущее молодого поколения
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия должна завершить начатое на Украине, чтобы обезопасить будущее молодого поколения, сейчас страдают связи между людьми, но это та цена, которую приходится платить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас же живет много украинцев, у меня жена практически украинка. И ее друзья детства - они там, на Украине. И вот с ними у нее испортились отношения. И она безумно переживает из-за этого. Безумно. Вот это вот трагедия настоящая", - сказал Песков в интервью телеканалу РБК.
"Но это та цена, которую нам нужно заплатить. Это нужно все перетерпеть, и доделать все начатое, чтобы обезопасить потом будущее того самого молодого поколения", - добавил он.
Песков также рассказал, что в его ближнем круге ведутся жаркие споры о судьбах России.
"Споры очень жаркие. И все мы спорим о судьбах нашей Родины, и все мы ее любим. С кем-то бывает несогласие, с кем-то согласие", - добавил он.