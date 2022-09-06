https://ria.ru/20220906/britaniya-1814735160.html

В МИД назвали позицию Лондона по осужденным в Донбассе наемникам пассивной

В МИД назвали позицию Лондона по осужденным в Донбассе наемникам пассивной - РИА Новости, 06.09.2022

В МИД назвали позицию Лондона по осужденным в Донбассе наемникам пассивной

Лондон занял пассивную позицию по осужденным в Донбассе за наемничество британцам, такое ощущение, что помогать им стимула нет, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T09:20

2022-09-06T09:20

2022-09-06T09:20

в мире

сергей беляев

игорь конашенков

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Лондон занял пассивную позицию по осужденным в Донбассе за наемничество британцам, такое ощущение, что помогать им стимула нет, заявил РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев."Британская сторона продолжает занимать пассивную позицию в вопросе судьбы своих граждан, осужденных за наемничество. Складывается ощущение, что у Лондона отсутствует стимул оказывать практическое содействие этой категории лиц", - сказал он."Вместо этого англичане используют ситуацию с упомянутыми гражданами для демонстрации своей непреклонной позиции в вопросе непризнания реалий на земле. Подобные рассуждения – это не более, чем отговорки, показывающие насколько безразлична британскому правительству судьба своих соотечественников, которых оно без зазрения совести использует как расходный материал в собственных геополитических играх", - отметил он.Беляев указал, что в ответ на поступающие обращения британского посольства в Москве в отношении конкретных граждан этой страны, принимавших участие в вооруженных действиях на стороне киевского режима, МИД последовательно указывает, что Лондону необходимо обращаться с этими запросами не к Москве, а к компетентным органам Донецка и Луганска."Со своей стороны продолжаем призывать Британию принять все необходимые меры для исключения любых форм вовлеченности своих граждан в военную активность на Украине", - добавил он.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме". Глава ДНР Денис Пушилин сообщал в июне, что количество воюющих в Донбассе иностранных наемников снижается, они пытаются покинуть Украину.В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Еще один британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури скончался 10 июля, как сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова - из-за болезней и подавленного состояния от безразличия к его судьбе на родине.

https://ria.ru/20220906/trass-1814734266.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220905/1814687483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сергей беляев, игорь конашенков, денис пушилин, донбасс, украина, лондон