https://ria.ru/20220906/borrel-1814880278.html

ЕС отказался комментировать запрос МИД России по высказыванию Борреля

ЕС отказался комментировать запрос МИД России по высказыванию Борреля - РИА Новости, 06.09.2022

ЕС отказался комментировать запрос МИД России по высказыванию Борреля

ЕС, в соответствии с принципами своей работы, не комментирует дипломатические обмены с МИДами третьих стран, сообщил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T16:14

2022-09-06T16:14

2022-09-06T16:14

в мире

жозеп боррель

россия

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 6 сен – РИА Новости. ЕС, в соответствии с принципами своей работы, не комментирует дипломатические обмены с МИДами третьих стран, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, отвечая на вопрос о том, собирается ли служба направить запрошенную МИД РФ стенограмму высказываний Борреля про Россию.В понедельник глава евродипломатии Жозеп Боррель выступил на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы депутатов, Боррель перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов. Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос Борреля. Эстонский парламентарий в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля.Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник сообщил, что российская сторона запросила в офисе Жозепа Борреля стенограмму выступления на испанском языке. "Нам ее не дают. Мы будем добиваться полной ясности, и если мы сегодня не получим эту стенограмму на испанском языке, то мы сделаем соответствующие выводы", - уточнил глава российского МИД."Я не видел и не читал высказывания Лаврова, но в целом, в соответствии с нашим общим принципом, мы публично не комментируем дипломатические обмены, которые мы ведем с МИДами третьих стран", - сказал Петер Стано. При этом собеседник агентства отметил, что "ЕС продолжает призывать Россию прекратить незаконную смертоносную войну против украинского народа".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.

https://ria.ru/20220906/borrel-1814757228.html

https://ria.ru/20220906/borrel-1814751532.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, жозеп боррель, россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии