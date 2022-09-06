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МИД потребовал стенограмму выступления Борреля с его словами о России - РИА Новости, 06.09.2022
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МИД потребовал стенограмму выступления Борреля с его словами о России
МИД потребовал стенограмму выступления Борреля с его словами о России - РИА Новости, 06.09.2022
МИД потребовал стенограмму выступления Борреля с его словами о России
Глава МИД Сергей Лавров потребовал от ЕС прояснить ситуацию с выступлением главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:54
2022-09-06T15:39
россия
в мире
сергей лавров
жозеп боррель
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров потребовал от ЕС прояснить ситуацию с выступлением главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.По его словам, "если подтвердится то, что было сообщено во всех мировых СМИ, то, конечно же, возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми".В понедельник Боррель выступил на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы депутатов, он перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов. Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос спикера. Эстонский парламентарий в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание самого верховного представителя ЕС.Лавров напомнил, что Боррель назначает представителей Евросоюза за рубежом, в том числе в России. Новым главой делегации станет Ролан Галяраг, прежний — дипломат Маркус Эдерер — покинул пост с 1 сентября. Перестановка обусловлена плановой ротацией."Если господин Боррель так инстинктивно считает само собой разумеющимся борьбу, как он выразился, с "фашистским режимом", то я очень хотел бы знать, какие поручения, какие директивы он выдал своему представителю в Москве и какую линию этот представитель будет проводить", — добавил Лавров.Пресс-секретарь главы евродипломатии Петер Стано заявил, что Боррель не называл Россию "фашистским государством и фашистским режимом", это была ошибка перевода.В Кремле, в свою очередь, заявили, что "плохо относятся к неточным формулировкам, которые позволяют неправильные переводы".
https://ria.ru/20220906/borrel-1814721506.html
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россия, в мире, сергей лавров, жозеп боррель
Россия, В мире, Сергей Лавров, Жозеп Боррель
12:54 06.09.2022 (обновлено: 15:39 06.09.2022)
 
МИД потребовал стенограмму выступления Борреля с его словами о России

Лавров пообещал сделать выводы, если ЕС не предоставит стенограмму выступления Борреля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров потребовал от ЕС прояснить ситуацию с выступлением главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"Мы запросили в офисе господина Борреля стенограмму выступления на испанском языке. Нам ее не дают. Мы будем добиваться полной ясности и если мы сегодня не получим эту стенограмму на испанском языке, то мы сделаем соответствующие выводы", — сказал глава ведомства на брифинге.

По его словам, "если подтвердится то, что было сообщено во всех мировых СМИ, то, конечно же, возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми".
В понедельник Боррель выступил на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы депутатов, он перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов. Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос спикера. Эстонский парламентарий в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание самого верховного представителя ЕС.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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Заявления Борреля не имеют ничего общего с дипломатией, заявили в МИД
Лавров напомнил, что Боррель назначает представителей Евросоюза за рубежом, в том числе в России. Новым главой делегации станет Ролан Галяраг, прежний — дипломат Маркус Эдерер — покинул пост с 1 сентября. Перестановка обусловлена плановой ротацией.
"Если господин Боррель так инстинктивно считает само собой разумеющимся борьбу, как он выразился, с "фашистским режимом", то я очень хотел бы знать, какие поручения, какие директивы он выдал своему представителю в Москве и какую линию этот представитель будет проводить", — добавил Лавров.
Пресс-секретарь главы евродипломатии Петер Стано заявил, что Боррель не называл Россию "фашистским государством и фашистским режимом", это была ошибка перевода.
В Кремле, в свою очередь, заявили, что "плохо относятся к неточным формулировкам, которые позволяют неправильные переводы".
Флаг у здания представительства Европейского Союза в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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