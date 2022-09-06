https://ria.ru/20220906/borrel-1814757228.html

Захарова назвала слова Борреля о России омерзительными

Захарова назвала слова Борреля о России омерзительными - РИА Новости, 06.09.2022

Захарова назвала слова Борреля о России омерзительными

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала омерзительными слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о России. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:33

2022-09-06T10:33

2022-09-06T15:10

восточный экономический форум

мария захарова

жозеп боррель

россия

евросоюз

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала омерзительными слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о России.В понедельник глава евродипломатии выступил на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы депутатов, Боррель перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов. Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос Борреля.Эстонский парламентарий в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля."Вчера началось развитие истории с Боррелем и тем недопустимым, омерзительным, находящимся вне закона определением, которое он дал нашей стране. Что говорят его представители? "Это ошибка переводчика". Но сейчас достали видео — вот вам есэсовское позорище и дно", — сказала Захарова, выступая в рамках ВЭФ.Захарова отметила, что Боррель, будучи главой европейской дипломатии, не раз говорил вещи, которые не соответствуют его должности. Он "призывает к войне, отказывает в переговорах, делает ставку на войну". "И, в конце концов, он, испанец, — не будем уходить в исторические дебри, хотя мы понимаем непростую историю Испании в XX веке, — и он позволяет себе в отношении нашей страны использовать такие слова", — заключила Захарова.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/borrel-1814721506.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мария захарова, жозеп боррель, россия, евросоюз, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), восточный экономический форум — 2022 (вэф)