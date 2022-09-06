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Захарова назвала слова Борреля о России омерзительными - РИА Новости, 06.09.2022
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Символика Восточного экономического форума на витрине корпуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке - РИА Новости, 1920
Восточный экономический форум
https://ria.ru/20220906/borrel-1814757228.html
Захарова назвала слова Борреля о России омерзительными
Захарова назвала слова Борреля о России омерзительными - РИА Новости, 06.09.2022
Захарова назвала слова Борреля о России омерзительными
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала омерзительными слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о России. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:33
2022-09-06T15:10
восточный экономический форум
мария захарова
жозеп боррель
россия
евросоюз
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала омерзительными слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о России.В понедельник глава евродипломатии выступил на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы депутатов, Боррель перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов. Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос Борреля.Эстонский парламентарий в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля."Вчера началось развитие истории с Боррелем и тем недопустимым, омерзительным, находящимся вне закона определением, которое он дал нашей стране. Что говорят его представители? "Это ошибка переводчика". Но сейчас достали видео — вот вам есэсовское позорище и дно", — сказала Захарова, выступая в рамках ВЭФ.Захарова отметила, что Боррель, будучи главой европейской дипломатии, не раз говорил вещи, которые не соответствуют его должности. Он "призывает к войне, отказывает в переговорах, делает ставку на войну". "И, в конце концов, он, испанец, — не будем уходить в исторические дебри, хотя мы понимаем непростую историю Испании в XX веке, — и он позволяет себе в отношении нашей страны использовать такие слова", — заключила Захарова.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220906/borrel-1814721506.html
https://ria.ru/20220905/ukraina-1814650034.html
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мария захарова, жозеп боррель, россия, евросоюз, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Восточный экономический форум, Мария Захарова, Жозеп Боррель, Россия, Евросоюз, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
10:33 06.09.2022 (обновлено: 15:10 06.09.2022)
 
Захарова назвала слова Борреля о России омерзительными

Захарова назвала слова Борреля о "фашистской России" недопустимыми и омерзительными

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала омерзительными слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о России.
В понедельник глава евродипломатии выступил на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы депутатов, Боррель перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов. Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос Борреля.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 08:04
Заявления Борреля не имеют ничего общего с дипломатией, заявили в МИД
Эстонский парламентарий в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля.
"Вчера началось развитие истории с Боррелем и тем недопустимым, омерзительным, находящимся вне закона определением, которое он дал нашей стране. Что говорят его представители? "Это ошибка переводчика". Но сейчас достали видео — вот вам есэсовское позорище и дно", — сказала Захарова, выступая в рамках ВЭФ.
Захарова отметила, что Боррель, будучи главой европейской дипломатии, не раз говорил вещи, которые не соответствуют его должности. Он "призывает к войне, отказывает в переговорах, делает ставку на войну". "И, в конце концов, он, испанец, — не будем уходить в исторические дебри, хотя мы понимаем непростую историю Испании в XX веке, — и он позволяет себе в отношении нашей страны использовать такие слова", — заключила Захарова.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 18:42Специальная военная операция на Украине
Боррель заявил о новой цели европейской поддержки Украины
 
Восточный экономический форумМария ЗахароваЖозеп БоррельРоссияЕвросоюзВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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