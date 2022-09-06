10:33 06.09.2022 (обновлено: 15:10 06.09.2022)
Захарова назвала слова Борреля о России омерзительными
Захарова назвала слова Борреля о "фашистской России" недопустимыми и омерзительными
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала омерзительными слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о России.
В понедельник глава евродипломатии выступил на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы депутатов, Боррель перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов. Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос Борреля.
Эстонский парламентарий в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля.
"Вчера началось развитие истории с Боррелем и тем недопустимым, омерзительным, находящимся вне закона определением, которое он дал нашей стране. Что говорят его представители? "Это ошибка переводчика". Но сейчас достали видео — вот вам есэсовское позорище и дно", — сказала Захарова, выступая в рамках ВЭФ.
Захарова отметила, что Боррель, будучи главой европейской дипломатии, не раз говорил вещи, которые не соответствуют его должности. Он "призывает к войне, отказывает в переговорах, делает ставку на войну". "И, в конце концов, он, испанец, — не будем уходить в исторические дебри, хотя мы понимаем непростую историю Испании в XX веке, — и он позволяет себе в отношении нашей страны использовать такие слова", — заключила Захарова.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.