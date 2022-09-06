https://ria.ru/20220906/borrel-1814751532.html

Песков прокомментировал заявление Борреля об "ошибке перевода"

Песков прокомментировал заявление Борреля об "ошибке перевода" - РИА Новости, 06.09.2022

Песков прокомментировал заявление Борреля об "ошибке перевода"

В Кремле плохо относятся к неточным формулировкам которые позволяют неправильные переводы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:17

2022-09-06T10:17

2022-09-06T11:17

жозеп боррель

россия

русский (остров)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

в мире

дмитрий песков

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. В Кремле плохо относятся к неточным формулировкам которые позволяют неправильные переводы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что его неправильно перевели."Мы плохо относимся к таким переводам. И плохо относимся к неточным формулировкам, которые позволяют такие неправильные переводы", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ.Ранее пресс-секретарь главы евродипломатии Петер Стано заявил, что Боррель не называл Россию "фашистским государством и фашистским режимом", это была ошибка перевода.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/borrel-1814721506.html

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Варвара Скокшина

жозеп боррель, россия, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, в мире, дмитрий песков, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022