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Песков прокомментировал заявление Борреля об "ошибке перевода" - РИА Новости, 06.09.2022
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Песков прокомментировал заявление Борреля об "ошибке перевода"
Песков прокомментировал заявление Борреля об "ошибке перевода" - РИА Новости, 06.09.2022
Песков прокомментировал заявление Борреля об "ошибке перевода"
В Кремле плохо относятся к неточным формулировкам которые позволяют неправильные переводы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:17
2022-09-06T11:17
жозеп боррель
россия
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
в мире
дмитрий песков
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. В Кремле плохо относятся к неточным формулировкам которые позволяют неправильные переводы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что его неправильно перевели."Мы плохо относимся к таким переводам. И плохо относимся к неточным формулировкам, которые позволяют такие неправильные переводы", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ.Ранее пресс-секретарь главы евродипломатии Петер Стано заявил, что Боррель не называл Россию "фашистским государством и фашистским режимом", это была ошибка перевода.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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жозеп боррель, россия, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, в мире, дмитрий песков, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022
Жозеп Боррель, Россия, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, В мире, Дмитрий Песков, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022
10:17 06.09.2022 (обновлено: 11:17 06.09.2022)
 
Песков прокомментировал заявление Борреля об "ошибке перевода"

Песков об ошибке перевода слов Борреля: в Кремле плохо относятся к неточным формулировкам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. В Кремле плохо относятся к неточным формулировкам которые позволяют неправильные переводы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что его неправильно перевели.
"Мы плохо относимся к таким переводам. И плохо относимся к неточным формулировкам, которые позволяют такие неправильные переводы", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ.
Ранее пресс-секретарь главы евродипломатии Петер Стано заявил, что Боррель не называл Россию "фашистским государством и фашистским режимом", это была ошибка перевода.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 08:04
Заявления Борреля не имеют ничего общего с дипломатией, заявили в МИД
 
Жозеп БоррельРоссияРусский (остров)ВладивостокДальневосточный федеральный университетВ миреДмитрий ПесковВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022
 
 
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