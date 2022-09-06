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Невролог объяснил, почему осенью может чаще болеть голова
Невролог объяснил, почему осенью может чаще болеть голова - РИА Новости, 06.09.2022
Невролог объяснил, почему осенью может чаще болеть голова
Почему осенью у некоторых людей может чаще болеть голова и как это связано со сменой сезонов, рассказал в интервью радио Sputnik врач-невролог Павел Хорошев. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T02:10
2022-09-06T02:10
2022-09-06T02:10
общество
здоровье - общество
боль
осень
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Почему осенью у некоторых людей может чаще болеть голова и как это связано со сменой сезонов, рассказал в интервью радио Sputnik врач-невролог Павел Хорошев.Люди, которых часто беспокоит головная боль при переходе от летней жары к осенней прохладе, нередко объясняют свое недомогание колебаниями атмосферного давления и сокращением продолжительности светового дня. Однако в России смена сезонов происходит не настолько "драматически", чтобы организм не мог адаптироваться к изменениям, отметил Хорошев.Сама по себе смена сезонов не может спровоцировать головную боль, продолжил Хорошев. Однако наступление осени зачастую сопровождается ростом заболеваемости различными вирусными инфекциями, напомнил он. По словам врача, осенние головные боли могут быть связаны с интоксикацией организма, вызванной контактами с теми или иными патогенами."Думаю, что причиной является рост вирусных заболеваний, интоксикация организма, что сказывается на комфорте головного мозга и может вызывать головные боли", – сказал Хорошев.Принимать противовирусные препараты без назначения врача нельзя, предупредил он. Лучше постараться предотвратить заражение, избегая переохлаждения, добавил врач."Переохлаждение, даже легкое, может привести к вирусному заболеванию. Любая ткань в организме, кроме мозга, имеет в своем составе иммунные клетки. При охлаждении тканей резко замедляется деятельность иммунной системы, она впадает в легкую "спячку", и получаются более комфортные условия для вирусов и бактерий", – объяснил Павел Хорошев в интервью радио Sputnik.Врач посоветовал с наступлением осени учитывать возможность резкого понижения температуры в течение дня и теплее одеваться.
https://rsport.ria.ru/20220808/bol-1808118325.html
https://rsport.ria.ru/20220804/syr-1807139093.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, боль, осень
Общество, Здоровье - Общество, боль, Осень
Невролог объяснил, почему осенью может чаще болеть голова
Невролог Хорошев связал головные боли осенью с вирусами и интоксикацией организма
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.
Почему осенью у некоторых людей может чаще болеть голова и как это связано со сменой сезонов, рассказал
в интервью радио Sputnik врач-невролог Павел Хорошев.
Люди, которых часто беспокоит головная боль при переходе от летней жары к осенней прохладе, нередко объясняют свое недомогание колебаниями атмосферного давления и сокращением продолжительности светового дня. Однако в России смена сезонов происходит не настолько "драматически", чтобы организм не мог адаптироваться к изменениям, отметил Хорошев.
"Сокращение светового дня происходит очень плавно, у нас есть много времени, чтобы адаптироваться. Нет такого, чтобы сегодня световой день был 14 часов, а завтра – уже 8 часов. Если говорить о давлении, то у нашего организма есть могучие ресурсы для компенсации изменений атмосферного давления. Для организма не составляет проблемы адаптироваться к резким переходам от одного давления к другому", – уверен невролог.
Сама по себе смена сезонов не может спровоцировать головную боль, продолжил Хорошев. Однако наступление осени зачастую сопровождается ростом заболеваемости различными вирусными инфекциями, напомнил он. По словам врача, осенние головные боли могут быть связаны с интоксикацией организма, вызванной контактами с теми или иными патогенами.
"Думаю, что причиной является рост вирусных заболеваний, интоксикация организма, что сказывается на комфорте головного мозга и может вызывать головные боли", – сказал Хорошев.
Принимать противовирусные препараты без назначения врача нельзя, предупредил он. Лучше постараться предотвратить заражение, избегая переохлаждения, добавил врач.
"Переохлаждение, даже легкое, может привести к вирусному заболеванию. Любая ткань в организме, кроме мозга, имеет в своем составе иммунные клетки. При охлаждении тканей резко замедляется деятельность иммунной системы, она впадает в легкую "спячку", и получаются более комфортные условия для вирусов и бактерий", – объяснил Павел Хорошев в интервью радио Sputnik.
Врач посоветовал с наступлением осени учитывать возможность резкого понижения температуры в течение дня и теплее одеваться.