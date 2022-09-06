https://ria.ru/20220906/boepripasy-1814969100.html

Небензя назвал заявления о приобретении Россией боеприпасов у КНДР фейком

Небензя назвал заявления о приобретении Россией боеприпасов у КНДР фейком - РИА Новости, 06.09.2022

Небензя назвал заявления о приобретении Россией боеприпасов у КНДР фейком

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком голословные заявления о приобретении Россией боеприпасов у КНДР. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T22:06

2022-09-06T22:06

2022-09-06T22:16

россия

кндр (северная корея)

василий небензя

в мире

оон

алексей фененко

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ООН, 6 сен - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком голословные заявления о приобретении Россией боеприпасов у КНДР.Американская газета New York Times со ссылкой на рассекреченные данные разведки США ранее сообщила, что РФ якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи. По мнению издания, это свидетельствует о том, что санкции "серьезно ограничили цепочки поставок и вынудили Москву обратиться за военными поставками к странам-изгоям". Эти утверждения позднее повторили в Пентагоне.Российские эксперты сочли эту информацию не соответствующей действительности. Так, по оценке доцента факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Алексея Фененко, которую он высказал РИА Новости, подобные сообщения американской прессы вызывают только смех и "запускаются" с целью создать ложное представление о состоянии России.

https://ria.ru/20220906/kndr-1814838543.html

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россия, кндр (северная корея), василий небензя, в мире, оон, алексей фененко