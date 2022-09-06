https://ria.ru/20220906/boepripasy-1814884225.html

Под Херсоном уничтожили боеприпасы ВСУ мощностью более тонны тротила

Под Херсоном уничтожили боеприпасы ВСУ мощностью более тонны тротила - РИА Новости, 06.09.2022

Под Херсоном уничтожили боеприпасы ВСУ мощностью более тонны тротила

Взрывотехники Росгвардии уничтожили в Херсонской области украинские снаряды, мощность которых превышала тысячу килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщила... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T16:25

2022-09-06T16:25

2022-09-06T17:29

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Взрывотехники Росгвардии уничтожили в Херсонской области украинские снаряды, мощность которых превышала тысячу килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщила пресс-служба ведомства.Отмечается, что специалисты обезвредили на специальной площадке вдали от населенных пунктов сто противотанковых мин ТМ-62М, девять осколочных мин ОЗМ-72, семь кумулятивных зарядов КЗ-4 и КЗУ-2, четыре кассеты с минами КПТМ-3, 100 минных взрывателей МВЧ-62, 192 взрывателя УМП, удлиненный заряд УЗП и четыре детонирующих кабеля ДКРП-4.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.

https://ria.ru/20220904/kherson-1814385888.html

херсон

херсонская область

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Кирилл Волков

херсон, херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)