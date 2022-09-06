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Под Херсоном уничтожили боеприпасы ВСУ мощностью более тонны тротила - РИА Новости, 06.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/boepripasy-1814884225.html
Под Херсоном уничтожили боеприпасы ВСУ мощностью более тонны тротила
Под Херсоном уничтожили боеприпасы ВСУ мощностью более тонны тротила - РИА Новости, 06.09.2022
Под Херсоном уничтожили боеприпасы ВСУ мощностью более тонны тротила
Взрывотехники Росгвардии уничтожили в Херсонской области украинские снаряды, мощность которых превышала тысячу килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщила... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:25
2022-09-06T17:29
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Взрывотехники Росгвардии уничтожили в Херсонской области украинские снаряды, мощность которых превышала тысячу килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщила пресс-служба ведомства.Отмечается, что специалисты обезвредили на специальной площадке вдали от населенных пунктов сто противотанковых мин ТМ-62М, девять осколочных мин ОЗМ-72, семь кумулятивных зарядов КЗ-4 и КЗУ-2, четыре кассеты с минами КПТМ-3, 100 минных взрывателей МВЧ-62, 192 взрывателя УМП, удлиненный заряд УЗП и четыре детонирующих кабеля ДКРП-4.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
https://ria.ru/20220904/kherson-1814385888.html
херсон
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херсон, херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
16:25 06.09.2022 (обновлено: 17:29 06.09.2022)
 
Под Херсоном уничтожили боеприпасы ВСУ мощностью более тонны тротила

Росгвардия уничтожила в Херсонской области боеприпасы ВСУ мощностью более тонны тротила

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСаперы разминируют укрепрайон в Херсонской области
Саперы разминируют укрепрайон в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости
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Саперы разминируют укрепрайон в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Взрывотехники Росгвардии уничтожили в Херсонской области украинские снаряды, мощность которых превышала тысячу килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что специалисты обезвредили на специальной площадке вдали от населенных пунктов сто противотанковых мин ТМ-62М, девять осколочных мин ОЗМ-72, семь кумулятивных зарядов КЗ-4 и КЗУ-2, четыре кассеты с минами КПТМ-3, 100 минных взрывателей МВЧ-62, 192 взрывателя УМП, удлиненный заряд УЗП и четыре детонирующих кабеля ДКРП-4.

"Указанные боеприпасы росгвардейцы обнаружили несколькими днями ранее в схронах ВСУ на территории Херсонской и Запорожской областей. Они могли применяться против российских войск и мирного населения", — подчеркнули в Росгвардии.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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