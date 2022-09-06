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МИД оценил слова Таллина о блокировке Финского залива для кораблей России - РИА Новости, 06.09.2022
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МИД оценил слова Таллина о блокировке Финского залива для кораблей России
МИД оценил слова Таллина о блокировке Финского залива для кораблей России - РИА Новости, 06.09.2022
МИД оценил слова Таллина о блокировке Финского залива для кораблей России
Заявления Таллина о том, что интеграция ракетных комплексов в эстонско-финскую систему обороны закроет Балтийское море для российских военных кораблей, — это... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T09:38
2022-09-06T11:34
политика
россия
финляндия
нато
финский залив
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Заявления Таллина о том, что интеграция ракетных комплексов в эстонско-финскую систему обороны закроет Балтийское море для российских военных кораблей, — это спекуляция, заявил РИА Новости директор 2-го европейского департамента МИД Сергей Беляев."Оставлю эти спекуляции на совести главы военного ведомства Эстонии. Нам не привыкать к воинственной браваде представителей Прибалтийских государств. Будем реагировать на реальные угрозы, а не на подобные популистские заявления, нацеленные на дальнейшую конфронтацию", — заявил дипломат в интервью агентству.Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Эстония и Финляндия должны интегрировать ракетные комплексы береговой охраны, что позволит закрыть российским военным кораблям выход в Балтийское море.Финляндия и Швеция на фоне российской военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Большинство членов поддержали позицию потенциальных членов. Турция сначала заблокировала запуск процедур вступления, но впоследствии, подписав совместный меморандум в области безопасности, Анкара сняла свои возражения. Сейчас идет ратификация документов другими членами организации. По данным на 25 августа, 23 страны из 30 уже одобрили вступление Швеции и Финляндии в альянс. Заявку не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия.В России неоднократно заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. При этом он отмечал, что не считает грядущее расширение экзистенциальной угрозой для России. В МИД утверждают, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20220903/diversanty-1814168967.html
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политика, россия, финляндия, нато, финский залив, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Финляндия, НАТО, Финский залив, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
09:38 06.09.2022 (обновлено: 11:34 06.09.2022)
 
МИД оценил слова Таллина о блокировке Финского залива для кораблей России

МИД назвал заявления Эстонии о блокировке Финского залива для кораблей России спекуляцией

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Заявления Таллина о том, что интеграция ракетных комплексов в эстонско-финскую систему обороны закроет Балтийское море для российских военных кораблей, — это спекуляция, заявил РИА Новости директор 2-го европейского департамента МИД Сергей Беляев.
"Оставлю эти спекуляции на совести главы военного ведомства Эстонии. Нам не привыкать к воинственной браваде представителей Прибалтийских государств. Будем реагировать на реальные угрозы, а не на подобные популистские заявления, нацеленные на дальнейшую конфронтацию", — заявил дипломат в интервью агентству.
Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Эстония и Финляндия должны интегрировать ракетные комплексы береговой охраны, что позволит закрыть российским военным кораблям выход в Балтийское море.
Финляндия и Швеция на фоне российской военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Большинство членов поддержали позицию потенциальных членов. Турция сначала заблокировала запуск процедур вступления, но впоследствии, подписав совместный меморандум в области безопасности, Анкара сняла свои возражения.
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Сейчас идет ратификация документов другими членами организации. По данным на 25 августа, 23 страны из 30 уже одобрили вступление Швеции и Финляндии в альянс. Заявку не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия.
В России неоднократно заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. При этом он отмечал, что не считает грядущее расширение экзистенциальной угрозой для России.
В МИД утверждают, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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