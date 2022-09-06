https://ria.ru/20220906/blokirovka-1814739755.html
МИД оценил слова Таллина о блокировке Финского залива для кораблей России
МИД оценил слова Таллина о блокировке Финского залива для кораблей России - РИА Новости, 06.09.2022
МИД оценил слова Таллина о блокировке Финского залива для кораблей России
Заявления Таллина о том, что интеграция ракетных комплексов в эстонско-финскую систему обороны закроет Балтийское море для российских военных кораблей, — это... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T09:38
2022-09-06T09:38
2022-09-06T11:34
политика
россия
финляндия
нато
финский залив
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Заявления Таллина о том, что интеграция ракетных комплексов в эстонско-финскую систему обороны закроет Балтийское море для российских военных кораблей, — это спекуляция, заявил РИА Новости директор 2-го европейского департамента МИД Сергей Беляев."Оставлю эти спекуляции на совести главы военного ведомства Эстонии. Нам не привыкать к воинственной браваде представителей Прибалтийских государств. Будем реагировать на реальные угрозы, а не на подобные популистские заявления, нацеленные на дальнейшую конфронтацию", — заявил дипломат в интервью агентству.Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Эстония и Финляндия должны интегрировать ракетные комплексы береговой охраны, что позволит закрыть российским военным кораблям выход в Балтийское море.Финляндия и Швеция на фоне российской военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Большинство членов поддержали позицию потенциальных членов. Турция сначала заблокировала запуск процедур вступления, но впоследствии, подписав совместный меморандум в области безопасности, Анкара сняла свои возражения. Сейчас идет ратификация документов другими членами организации. По данным на 25 августа, 23 страны из 30 уже одобрили вступление Швеции и Финляндии в альянс. Заявку не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия.В России неоднократно заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. При этом он отмечал, что не считает грядущее расширение экзистенциальной угрозой для России. В МИД утверждают, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20220903/diversanty-1814168967.html
https://ria.ru/20220906/zapad-1814650453.html
россия
финляндия
финский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:0:1801:1350_1920x0_80_0_0_1c72f8657b7c0299b7ad633819da5370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, финляндия, нато, финский залив, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Финляндия, НАТО, Финский залив, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
09:38 06.09.2022 (обновлено: 11:34 06.09.2022)
МИД оценил слова Таллина о блокировке Финского залива для кораблей России
МИД назвал заявления Эстонии о блокировке Финского залива для кораблей России спекуляцией