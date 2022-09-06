https://ria.ru/20220906/blagoustroystvo-1814976724.html

Кубань выделила на благоустройство зеленых зон более 12,5 миллиарда рублей

Кубань выделила на благоустройство зеленых зон более 12,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 06.09.2022

Кубань выделила на благоустройство зеленых зон более 12,5 миллиарда рублей

Власти Краснодарского края с 2017 года направили на благоустройство зеленых зон в регионе более 12,5 миллиарда рублей, сообщает администрация края. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T23:22

2022-09-06T23:22

2022-09-06T23:22

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темрюк

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КРАСНОДАР, 6 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края с 2017 года направили на благоустройство зеленых зон в регионе более 12,5 миллиарда рублей, сообщает администрация края.Уточняется, что на эти средства в регионе привели в порядок либо создали с нуля 986 общественных территорий. Также благоустроили 264 дворовых территорий."С 2017 по 2018 годы включительно работы вели по приоритетному проекту "Формирование комфортной городской среды". Финансирование из всех уровней бюджета за весь период составило более 12,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 2022 году работы ведутся более чем на 200 зеленых зонах. С 2019 года территории благоустраивают по национальному проекту "Жилье и городская среда".Кроме того, край ежегодно участвует во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. С 2018 года победителями стали 16 муниципалитетов, 6 из них уже реализовали свои проекты, среди них Андреевский парк в Геленджике, парк имени А. С. Пушкина в Темрюке и площадь Ушакова в Тамани.Как добавили в ведомстве, второй год подряд жители края принимают участие в онлайн-голосовании по выбору зеленых зон для благоустройства. В 2021 году свой выбор сделали 579 тысяч человек. В 2022 году проголосовали около 660 тысяч кубанцев.

https://ria.ru/20220811/lesa-1808947299.html

https://ria.ru/20220715/kuban-1802866625.html

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общество, геленджик, темрюк, россия