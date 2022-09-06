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Городские службы Москвы завершают благоустройство дворов - РИА Новости, 06.09.2022
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Городские службы Москвы завершают благоустройство дворов
Городские службы Москвы завершают благоустройство дворов - РИА Новости, 06.09.2022
Городские службы Москвы завершают благоустройство дворов
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершают работы по благоустройству дворовых территорий в столице, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:37
2022-09-06T13:37
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
общество
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершают работы по благоустройству дворовых территорий в столице, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В этом году в программы благоустройства по предложениям жителей включили более 2,5 тысячи дворов, в настоящее время работы находятся на финальной стадии и будут завершены в сентябре. Все проекты были разработаны с учетом пожеланий горожан, самые частые просьбы - добавить зелени, сделать дополнительное освещение, оборудовать детские и спортивные площадки, установить новые скамейки", - заявил Бирюков.Он подчеркнул, что во дворах заменили асфальтовое покрытие дорожек и проездов, сделали удобные парковки.Бирюков напомнил, что ранее все столичные дворы - более 24 тысяч - были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом, который подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство.
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петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
13:37 06.09.2022
 

Городские службы Москвы завершают благоустройство дворов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЛавочка в благоустроенном дворе на улице Бакинская в Москве
Лавочка в благоустроенном дворе на улице Бакинская в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершают работы по благоустройству дворовых территорий в столице, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году в программы благоустройства по предложениям жителей включили более 2,5 тысячи дворов, в настоящее время работы находятся на финальной стадии и будут завершены в сентябре. Все проекты были разработаны с учетом пожеланий горожан, самые частые просьбы - добавить зелени, сделать дополнительное освещение, оборудовать детские и спортивные площадки, установить новые скамейки", - заявил Бирюков.
Он подчеркнул, что во дворах заменили асфальтовое покрытие дорожек и проездов, сделали удобные парковки.
"В рамках работ по благоустройству обновили детские и спортивные площадки, установили фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами, удобные скамейки для отдыха, а при наличии необходимого пространства - уличные качели и беседки. Запланированы мероприятия по озеленению: обустраиваем газоны и клумбы, позже проведем высадку деревьев и кустарников", - добавил заммэра.
Бирюков напомнил, что ранее все столичные дворы - более 24 тысяч - были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом, который подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
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