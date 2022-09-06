https://ria.ru/20220906/blagoustroystvo-1814818424.html

Городские службы Москвы завершают благоустройство дворов

Городские службы Москвы завершают благоустройство дворов - РИА Новости, 06.09.2022

Городские службы Москвы завершают благоустройство дворов

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершают работы по благоустройству дворовых территорий в столице, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:37

2022-09-06T13:37

2022-09-06T13:37

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петр бирюков

общество

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершают работы по благоустройству дворовых территорий в столице, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В этом году в программы благоустройства по предложениям жителей включили более 2,5 тысячи дворов, в настоящее время работы находятся на финальной стадии и будут завершены в сентябре. Все проекты были разработаны с учетом пожеланий горожан, самые частые просьбы - добавить зелени, сделать дополнительное освещение, оборудовать детские и спортивные площадки, установить новые скамейки", - заявил Бирюков.Он подчеркнул, что во дворах заменили асфальтовое покрытие дорожек и проездов, сделали удобные парковки.Бирюков напомнил, что ранее все столичные дворы - более 24 тысяч - были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом, который подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство.

https://ria.ru/20220902/blagoustroystvo-1813942370.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы, москва