Городские службы Москвы завершают благоустройство дворов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЛавочка в благоустроенном дворе на улице Бакинская в Москве
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершают работы по благоустройству дворовых территорий в столице, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году в программы благоустройства по предложениям жителей включили более 2,5 тысячи дворов, в настоящее время работы находятся на финальной стадии и будут завершены в сентябре. Все проекты были разработаны с учетом пожеланий горожан, самые частые просьбы - добавить зелени, сделать дополнительное освещение, оборудовать детские и спортивные площадки, установить новые скамейки", - заявил Бирюков.
Он подчеркнул, что во дворах заменили асфальтовое покрытие дорожек и проездов, сделали удобные парковки.
"В рамках работ по благоустройству обновили детские и спортивные площадки, установили фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами, удобные скамейки для отдыха, а при наличии необходимого пространства - уличные качели и беседки. Запланированы мероприятия по озеленению: обустраиваем газоны и клумбы, позже проведем высадку деревьев и кустарников", - добавил заммэра.
Бирюков напомнил, что ранее все столичные дворы - более 24 тысяч - были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом, который подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство.