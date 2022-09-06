https://ria.ru/20220906/bespilotniki-1814828931.html

ВС России с начала спецоперации уничтожили 1889 украинских беспилотников

ВС России с начала спецоперации уничтожили 1889 украинских беспилотников - РИА Новости, 06.09.2022

ВС России с начала спецоперации уничтожили 1889 украинских беспилотников

Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили около 1 889 беспилотных летательных аппаратов, сообщило во вторник... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:47

2022-09-06T13:47

2022-09-06T13:47

специальная военная операция на украине

технологии

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили около 1 889 беспилотных летательных аппаратов, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 290 самолетов, 152 вертолета, 1 889 беспилотных летательных аппаратов, 373 зенитных ракетных комплекса, 4 845 танков и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5 343 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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технологии, россия, вооруженные силы рф