https://ria.ru/20220906/bespilotniki-1814711017.html

На ВЭФ рассказали, когда перевозки по воде будут осуществлять беспилотники

На ВЭФ рассказали, когда перевозки по воде будут осуществлять беспилотники - РИА Новости, 06.09.2022

На ВЭФ рассказали, когда перевозки по воде будут осуществлять беспилотники

Беспилотные суда к 2050 году будут осуществлять до 80% всех перевозок грузов на воде, рассказал РИА Новости генеральный директор АНО "Национальный отраслевой... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T05:44

2022-09-06T05:44

2022-09-06T05:44

экономика

россия

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Беспилотные суда к 2050 году будут осуществлять до 80% всех перевозок грузов на воде, рассказал РИА Новости генеральный директор АНО "Национальный отраслевой центр Маринет" Национальной технологической инициативы Евгений Казанов в кулуарах ВЭФ-2022.По его словам, в настоящее время развитие автономного транспорта обусловлено не столько развитием технологий, сколько решением вопросов нормативного регулирования. "Регуляторика очень консервативна. Для того, чтобы такой транспорт мог перевозить грузы не только в территориальных водах своей страны, нужно согласование ряда международных документов", - добавил он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)