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На ВЭФ рассказали, когда перевозки по воде будут осуществлять беспилотники - РИА Новости, 06.09.2022
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На ВЭФ рассказали, когда перевозки по воде будут осуществлять беспилотники
На ВЭФ рассказали, когда перевозки по воде будут осуществлять беспилотники - РИА Новости, 06.09.2022
На ВЭФ рассказали, когда перевозки по воде будут осуществлять беспилотники
Беспилотные суда к 2050 году будут осуществлять до 80% всех перевозок грузов на воде, рассказал РИА Новости генеральный директор АНО "Национальный отраслевой... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T05:44
2022-09-06T05:44
экономика
россия
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Беспилотные суда к 2050 году будут осуществлять до 80% всех перевозок грузов на воде, рассказал РИА Новости генеральный директор АНО "Национальный отраслевой центр Маринет" Национальной технологической инициативы Евгений Казанов в кулуарах ВЭФ-2022.По его словам, в настоящее время развитие автономного транспорта обусловлено не столько развитием технологий, сколько решением вопросов нормативного регулирования. "Регуляторика очень консервативна. Для того, чтобы такой транспорт мог перевозить грузы не только в территориальных водах своей страны, нужно согласование ряда международных документов", - добавил он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, россия, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Россия, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
05:44 06.09.2022
 
На ВЭФ рассказали, когда перевозки по воде будут осуществлять беспилотники

Эксперт Казанов: до 80% перевозок по воде к 2050 году будут осуществлять беспилотники

© Фото : Фонд РосконгрессВЭФ
ВЭФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Фото : Фонд Росконгресс
ВЭФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Беспилотные суда к 2050 году будут осуществлять до 80% всех перевозок грузов на воде, рассказал РИА Новости генеральный директор АНО "Национальный отраслевой центр Маринет" Национальной технологической инициативы Евгений Казанов в кулуарах ВЭФ-2022.
"Автономное беспилотное судовождение в последние годы стремительно развивается в различных странах мира. Определенные проекты и разработки в этой области ведутся и в России. По нашим оценкам, при самых благоприятных условиях к 2050 году в мире будет выполняться до 80% всех логистических перевозок по воде с помощью подобного транспорта, остальные 20% будут составлять привычные нам суда, не выведенные из эксплуатации", - сказал Казанов.
По его словам, в настоящее время развитие автономного транспорта обусловлено не столько развитием технологий, сколько решением вопросов нормативного регулирования. "Регуляторика очень консервативна. Для того, чтобы такой транспорт мог перевозить грузы не только в территориальных водах своей страны, нужно согласование ряда международных документов", - добавил он.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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ЭкономикаРоссияДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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