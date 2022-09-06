https://ria.ru/20220906/berdyansk-1814894870.html

В Бердянске прогремел новый взрыв

В Бердянске прогремел новый взрыв - РИА Новости, 06.09.2022

В Бердянске прогремел новый взрыв

В Бердянске прогремел второй за сутки взрыв, сообщил в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T16:56

2022-09-06T16:56

2022-09-06T17:12

специальная военная операция на украине

бердянск

владимир рогов

запорожская область

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. В Бердянске прогремел второй за сутки взрыв, сообщил в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сегодня в Бердянске подорвали автомобиль коменданта города Артема Бардина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Власти назвали произошедшее терактом.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.В обоих регионах сформированы пророссийские администрации, их представители заявляли о планах провести референдумы о вхождении в состав России.

https://ria.ru/20220823/terakt-1811652718.html

бердянск

запорожская область

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

бердянск, владимир рогов, запорожская область, в мире, украина, ситуация в днр и лнр