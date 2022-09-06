https://ria.ru/20220906/berdyansk-1814872357.html
Коменданта Бердянска госпитализировали после взрыва
Коменданта Бердянска госпитализировали после взрыва - РИА Новости, 06.09.2022
Коменданта Бердянска госпитализировали после взрыва
Комендант города Бердянск Запорожской области Артем Бардин пострадал в результате теракта, он в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:52
2022-09-06T15:52
2022-09-06T16:14
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бердянск
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ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Комендант города Бердянск Запорожской области Артем Бардин пострадал в результате теракта, он в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сообщает пресс-служба администрации города.В центре Бердянска во вторник рядом со зданием администрации города прозвучал взрыв. Власти назвали произошедшие терактом. Позже стало известно, что был взорван автомобиль, принадлежащий коменданту города."Был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина. В результате подрыва комендант города в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.Кроме того, в администрации подчеркнули, что от взрыва повреждено также три гражданских автомобиля, в которых никого не было.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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15:52 06.09.2022 (обновлено: 16:14 06.09.2022)
Коменданта Бердянска госпитализировали после взрыва
Коменданта Бердянска Бардина госпитализировали после взрыва в тяжелом состоянии