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Коменданта Бердянска госпитализировали после взрыва - РИА Новости, 06.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Коменданта Бердянска госпитализировали после взрыва
Коменданта Бердянска госпитализировали после взрыва - РИА Новости, 06.09.2022
Коменданта Бердянска госпитализировали после взрыва
Комендант города Бердянск Запорожской области Артем Бардин пострадал в результате теракта, он в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:52
2022-09-06T16:14
специальная военная операция на украине
бердянск
в мире
запорожская область
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Комендант города Бердянск Запорожской области Артем Бардин пострадал в результате теракта, он в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сообщает пресс-служба администрации города.В центре Бердянска во вторник рядом со зданием администрации города прозвучал взрыв. Власти назвали произошедшие терактом. Позже стало известно, что был взорван автомобиль, принадлежащий коменданту города."Был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина. В результате подрыва комендант города в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.Кроме того, в администрации подчеркнули, что от взрыва повреждено также три гражданских автомобиля, в которых никого не было.
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бердянск, в мире, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, В мире, Запорожская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:52 06.09.2022 (обновлено: 16:14 06.09.2022)
 
Коменданта Бердянска госпитализировали после взрыва

Коменданта Бердянска Бардина госпитализировали после взрыва в тяжелом состоянии

© Фото : Бердянск. Официально/TelegramВзорванный автомобиль коменданта Бердянска Артема Бардина
Взорванный автомобиль коменданта Бердянска Артема Бардина - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Фото : Бердянск. Официально/Telegram
Взорванный автомобиль коменданта Бердянска Артема Бардина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Комендант города Бердянск Запорожской области Артем Бардин пострадал в результате теракта, он в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сообщает пресс-служба администрации города.
В центре Бердянска во вторник рядом со зданием администрации города прозвучал взрыв. Власти назвали произошедшие терактом. Позже стало известно, что был взорван автомобиль, принадлежащий коменданту города.
"Был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина. В результате подрыва комендант города в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Кроме того, в администрации подчеркнули, что от взрыва повреждено также три гражданских автомобиля, в которых никого не было.
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Специальная военная операция на УкраинеБердянскВ миреЗапорожская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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