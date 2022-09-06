https://ria.ru/20220906/berdyansk-1814872357.html

Коменданта Бердянска госпитализировали после взрыва

Коменданта Бердянска госпитализировали после взрыва - РИА Новости, 06.09.2022

Коменданта Бердянска госпитализировали после взрыва

Комендант города Бердянск Запорожской области Артем Бардин пострадал в результате теракта, он в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T15:52

2022-09-06T15:52

2022-09-06T16:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Комендант города Бердянск Запорожской области Артем Бардин пострадал в результате теракта, он в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сообщает пресс-служба администрации города.В центре Бердянска во вторник рядом со зданием администрации города прозвучал взрыв. Власти назвали произошедшие терактом. Позже стало известно, что был взорван автомобиль, принадлежащий коменданту города."Был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина. В результате подрыва комендант города в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.Кроме того, в администрации подчеркнули, что от взрыва повреждено также три гражданских автомобиля, в которых никого не было.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

бердянск, в мире, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр