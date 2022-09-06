https://ria.ru/20220906/bayden-1814705493.html
Байден выступил против включения России в список стран-спонсоров терроризма
Байден выступил против включения России в список стран-спонсоров терроризма - РИА Новости, 06.09.2022
Байден выступил против включения России в список стран-спонсоров терроризма
Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в американский список стран-спонсоров терроризма. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T03:37
2022-09-06T03:37
2022-09-06T04:47
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ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в американский список стран-спонсоров терроризма."Нет", - сказал Байден после возвращения в Вашингтон во время краткого общения с журналистами пула Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос. После этого он улыбнулся и не ответил ни на один из других вопросов прессы.Ранее представитель госдепартамента Джим О'Брайен заявил, что наделение России таким статусом может негативно повлиять на соглашение по зерну. Полномочия по наименованию стран "спонсорами терроризма" принадлежат Госдепу, однако сенат ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение, а в палату представителей внесли соответствующий законопроект.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее предупредила, что, если Вашингтон пойдет на такой шаг, об отношениях между двумя странами можно забыть.
https://radiosputnik.ria.ru/20220819/terrorizm-1810696505.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, джо байден, россия, сша
В мире, Джо Байден, Россия, США
03:37 06.09.2022 (обновлено: 04:47 06.09.2022)
Байден выступил против включения России в список стран-спонсоров терроризма
Байден высказался против внесения России в американский список стран-спонсоров терроризма