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Юрист раскрыл, когда банк может забрать часть ваших денег - РИА Новости, 06.09.2022
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Юрист раскрыл, когда банк может забрать часть ваших денег
Юрист раскрыл, когда банк может забрать часть ваших денег - РИА Новости, 06.09.2022
Юрист раскрыл, когда банк может забрать часть ваших денег
Каждый месяц клиенты банков сталкиваются со списанием части денег, например, за SMS-информирование обслуживания счета. Однако такие отчисления являются... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T01:16
2022-09-06T01:16
экономика
павел уткин
россия
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Каждый месяц клиенты банков сталкиваются со списанием части денег, например, за SMS-информирование обслуживания счета. Однако такие отчисления являются абсолютно законными, так как клиенты давали свое согласие при подписании договора с банком, рассказывает агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.Эксперт подчеркивает, что списывать деньги со счетов клиентов без их предварительного согласия категорически запрещено.Однако у банка есть право на списание средств со счетов должников, но только по исполнительным листам. Инициировать этот процесс могут лишь судебные приставы или налоговая инспекция. В иных случаях банк может вовсе заморозить счета клиентов или часть денег, если возникнут сомнения в законности их происхождения или если по вкладам и счетам не было никакого движения в течение 2-х лет. При объяснении вкладчиком происхождения средств, банк будет вынужден вернуть замороженные деньги клиента. А перенесенные на специальный счет в Банке России вложения со счетов без движения банк вернет владельцу, если он придет через некоторое время.
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экономика, павел уткин, россия
Экономика, Павел Уткин, Россия
01:16 06.09.2022
 
Юрист раскрыл, когда банк может забрать часть ваших денег

Юрист Уткин сообщил о праве банков на списание денег со счета вкладчика

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Каждый месяц клиенты банков сталкиваются со списанием части денег, например, за SMS-информирование обслуживания счета. Однако такие отчисления являются абсолютно законными, так как клиенты давали свое согласие при подписании договора с банком, рассказывает агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
Эксперт подчеркивает, что списывать деньги со счетов клиентов без их предварительного согласия категорически запрещено.
“Некоторые банковские услуги предполагают обязательные комиссии— отказаться от них нельзя по условиям договора. Если клиент не хочет их оплачивать для него существует только один вариант – не заключать данный договор", — указал он.
Однако у банка есть право на списание средств со счетов должников, но только по исполнительным листам. Инициировать этот процесс могут лишь судебные приставы или налоговая инспекция. В иных случаях банк может вовсе заморозить счета клиентов или часть денег, если возникнут сомнения в законности их происхождения или если по вкладам и счетам не было никакого движения в течение 2-х лет. При объяснении вкладчиком происхождения средств, банк будет вынужден вернуть замороженные деньги клиента. А перенесенные на специальный счет в Банке России вложения со счетов без движения банк вернет владельцу, если он придет через некоторое время.
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ЭкономикаПавел УткинРоссия
 
 
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