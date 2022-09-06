https://ria.ru/20220906/bank-1814696185.html

Юрист раскрыл, когда банк может забрать часть ваших денег

Юрист раскрыл, когда банк может забрать часть ваших денег - РИА Новости, 06.09.2022

Юрист раскрыл, когда банк может забрать часть ваших денег

Каждый месяц клиенты банков сталкиваются со списанием части денег, например, за SMS-информирование обслуживания счета. Однако такие отчисления являются... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T01:16

2022-09-06T01:16

2022-09-06T01:16

экономика

павел уткин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150055/98/1500559839_0:248:2759:1800_1920x0_80_0_0_2f1c11c5528b728930503b25b91eb3cd.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Каждый месяц клиенты банков сталкиваются со списанием части денег, например, за SMS-информирование обслуживания счета. Однако такие отчисления являются абсолютно законными, так как клиенты давали свое согласие при подписании договора с банком, рассказывает агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.Эксперт подчеркивает, что списывать деньги со счетов клиентов без их предварительного согласия категорически запрещено.Однако у банка есть право на списание средств со счетов должников, но только по исполнительным листам. Инициировать этот процесс могут лишь судебные приставы или налоговая инспекция. В иных случаях банк может вовсе заморозить счета клиентов или часть денег, если возникнут сомнения в законности их происхождения или если по вкладам и счетам не было никакого движения в течение 2-х лет. При объяснении вкладчиком происхождения средств, банк будет вынужден вернуть замороженные деньги клиента. А перенесенные на специальный счет в Банке России вложения со счетов без движения банк вернет владельцу, если он придет через некоторое время.

https://ria.ru/20220903/moshennichestvo-1814183462.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, павел уткин, россия