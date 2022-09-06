https://ria.ru/20220906/bam-1814723049.html
Цивилев предложил передать строительство Транссиба Минстрою
Цивилев предложил передать строительство Транссиба Минстрою - РИА Новости, 06.09.2022
Цивилев предложил передать строительство Транссиба Минстрою
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на ВЭФ предложил при строительстве Восточного полигона Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей оставить РЖД... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T08:19
2022-09-06T08:19
2022-09-06T08:19
экономика
сергей цивилев
владивосток
кемеровская область
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
дальневосточный федеральный университет
ржд
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на ВЭФ предложил при строительстве Восточного полигона Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей оставить РЖД функцию эксплуатации и капитального ремонта, а строительство передать Минстрою РФ."Я предлагаю... в отношении строительства Восточного полигона БАМа и Транссиба.... оставить Российским железным дорогам только функцию эксплуатации и капитального ремонта, а функцию строительства передать Министерству строительства Российской Федерации", - заявил Цивилев на сессии "БАМ и Транссиб: как построить быстрее?" в рамках ВЭФ во Владивостоке.По словам главы Кузбасса, в инициативе необходимости разработки третьей очереди развития Восточного полигона БАМа и Транссиба ранее заявлось 305 миллионов тонн всех грузов к 2035 году. По его словам, это минимальная цифра, "и она должна быть сделана досрочно"."И последнее предложение. Для того, чтобы синхронизировать развитие Дальнего Востока - расширить полномочия правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока", - сказал Цивилев.ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://realty.ria.ru/20220801/puteprovod-1806320189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сергей цивилев, владивосток, кемеровская область, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), дальневосточный федеральный университет, ржд, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Сергей Цивилев, Владивосток, Кемеровская область, Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Дальневосточный федеральный университет, РЖД, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
Цивилев предложил передать строительство Транссиба Минстрою
Цивилев предложил передать строительство Восточного полигона БАМа и Транссиба Минстрою