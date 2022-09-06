https://ria.ru/20220906/bam-1814723049.html

Цивилев предложил передать строительство Транссиба Минстрою

Цивилев предложил передать строительство Транссиба Минстрою - РИА Новости, 06.09.2022

Цивилев предложил передать строительство Транссиба Минстрою

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на ВЭФ предложил при строительстве Восточного полигона Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей оставить РЖД... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T08:19

2022-09-06T08:19

2022-09-06T08:19

экономика

сергей цивилев

владивосток

кемеровская область

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

дальневосточный федеральный университет

ржд

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на ВЭФ предложил при строительстве Восточного полигона Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей оставить РЖД функцию эксплуатации и капитального ремонта, а строительство передать Минстрою РФ."Я предлагаю... в отношении строительства Восточного полигона БАМа и Транссиба.... оставить Российским железным дорогам только функцию эксплуатации и капитального ремонта, а функцию строительства передать Министерству строительства Российской Федерации", - заявил Цивилев на сессии "БАМ и Транссиб: как построить быстрее?" в рамках ВЭФ во Владивостоке.По словам главы Кузбасса, в инициативе необходимости разработки третьей очереди развития Восточного полигона БАМа и Транссиба ранее заявлось 305 миллионов тонн всех грузов к 2035 году. По его словам, это минимальная цифра, "и она должна быть сделана досрочно"."И последнее предложение. Для того, чтобы синхронизировать развитие Дальнего Востока - расширить полномочия правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока", - сказал Цивилев.ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://realty.ria.ru/20220801/puteprovod-1806320189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сергей цивилев, владивосток, кемеровская область, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), дальневосточный федеральный университет, ржд, восточный экономический форум — 2022 (вэф)