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Цивилев предложил передать строительство Транссиба Минстрою - РИА Новости, 06.09.2022
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Цивилев предложил передать строительство Транссиба Минстрою
Цивилев предложил передать строительство Транссиба Минстрою - РИА Новости, 06.09.2022
Цивилев предложил передать строительство Транссиба Минстрою
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на ВЭФ предложил при строительстве Восточного полигона Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей оставить РЖД... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T08:19
2022-09-06T08:19
экономика
сергей цивилев
владивосток
кемеровская область
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
дальневосточный федеральный университет
ржд
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на ВЭФ предложил при строительстве Восточного полигона Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей оставить РЖД функцию эксплуатации и капитального ремонта, а строительство передать Минстрою РФ."Я предлагаю... в отношении строительства Восточного полигона БАМа и Транссиба.... оставить Российским железным дорогам только функцию эксплуатации и капитального ремонта, а функцию строительства передать Министерству строительства Российской Федерации", - заявил Цивилев на сессии "БАМ и Транссиб: как построить быстрее?" в рамках ВЭФ во Владивостоке.По словам главы Кузбасса, в инициативе необходимости разработки третьей очереди развития Восточного полигона БАМа и Транссиба ранее заявлось 305 миллионов тонн всех грузов к 2035 году. По его словам, это минимальная цифра, "и она должна быть сделана досрочно"."И последнее предложение. Для того, чтобы синхронизировать развитие Дальнего Востока - расширить полномочия правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока", - сказал Цивилев.ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, сергей цивилев, владивосток, кемеровская область, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), дальневосточный федеральный университет, ржд, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Сергей Цивилев, Владивосток, Кемеровская область, Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Дальневосточный федеральный университет, РЖД, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
08:19 06.09.2022
 
Цивилев предложил передать строительство Транссиба Минстрою

Цивилев предложил передать строительство Восточного полигона БАМа и Транссиба Минстрою

© Фото предоставлено правительством Амурской областиСтроительство автодорожного путепровода через Транссиб
Строительство автодорожного путепровода через Транссиб
© Фото предоставлено правительством Амурской области
Строительство автодорожного путепровода через Транссиб. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на ВЭФ предложил при строительстве Восточного полигона Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей оставить РЖД функцию эксплуатации и капитального ремонта, а строительство передать Минстрою РФ.
"Я предлагаю... в отношении строительства Восточного полигона БАМа и Транссиба.... оставить Российским железным дорогам только функцию эксплуатации и капитального ремонта, а функцию строительства передать Министерству строительства Российской Федерации", - заявил Цивилев на сессии "БАМ и Транссиб: как построить быстрее?" в рамках ВЭФ во Владивостоке.
По словам главы Кузбасса, в инициативе необходимости разработки третьей очереди развития Восточного полигона БАМа и Транссиба ранее заявлось 305 миллионов тонн всех грузов к 2035 году. По его словам, это минимальная цифра, "и она должна быть сделана досрочно".
"И последнее предложение. Для того, чтобы синхронизировать развитие Дальнего Востока - расширить полномочия правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока", - сказал Цивилев.
ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Каток на участке автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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Строительство путепровода через Транссиб в Белогорске начнут в 2023-2024 гг
 
ЭкономикаСергей ЦивилевВладивостокКемеровская областьРоссияМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Дальневосточный федеральный университетРЖДВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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