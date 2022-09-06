https://ria.ru/20220906/aviakatastrofa-1814784812.html

На месте крушения Cessna на Балтике нашли человеческие останки

На месте крушения Cessna на Балтике нашли человеческие останки - РИА Новости, 06.09.2022

На месте крушения Cessna на Балтике нашли человеческие останки

На месте крушения самолета Cessna на Балтике латвийскими спасателями обнаружены, предположительно, человеческие останки, они переданы на экспертизу, сообщает... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T12:05

2022-09-06T12:05

2022-09-06T15:38

в мире

латвия

балтийское море

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. На месте крушения самолета Cessna на Балтике латвийскими спасателями обнаружены, предположительно, человеческие останки, они переданы на экспертизу, сообщает портал LSM со ссылкой на главу Морского поисково-спасательного координационного центра Петериса Субботу.Ранее газета Bild со ссылкой на собственную информацию сообщила, что небольшой самолет Cessna, следовавший из Испании в Кельн, упал в Балтийское море, недалеко от Вентспилса. По данным газеты, на его борту находились четыре человека, а пилоты истребителей Испании и Франции, которые были подняты в воздух, не смогли разглядеть кого-либо на воздушном судне. Как сообщали испанские СМИ, в самолете был владелец компании аэротакси и медицинских самолетов Quick Air Карл-Петер Гриземанн вместе со своей семьей."По окончании активной фазы поиска все найденные в Вентспилсе вещи, которые могли остаться после крушения этого самолета, в том числе, возможно, части человеческого тела, соответственно были переданы криминальной полиции. Дальше экспертизу будут проводить компетентные органы — криминальная полиция — и тогда мы будем знать больше", — приводит слова Субботы LSM.По его информации, на самолете не было черного ящика, который помог бы установить причины аварии, расследование будет продолжено. Суббота отметил, что сбором и поиском доказательств занимаются латвийские специалисты, другие страны в этом пока не участвуют."Сегодня мы начинаем подводный поиск, ищем наиболее крупные части самолета, которые, скорее всего, затонули в самом месте происшествия. Мы привлекаем специализированную технику военно-морских сил, <...> поиски могут продолжаться до конца недели или до двух-трех недель", — отметил Суббота.

https://ria.ru/20220905/samolet-1814449514.html

https://ria.ru/20220904/pilot-1814405988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, латвия, балтийское море