https://ria.ru/20220906/atom-1814725328.html
Россия и Мьянма подписали дорожную карту сотрудничества по мирному атому
Россия и Мьянма подписали дорожную карту сотрудничества по мирному атому - РИА Новости, 06.09.2022
Россия и Мьянма подписали дорожную карту сотрудничества по мирному атому
Россия и Мьянма во вторник на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке подписали дорожную карту о сотрудничестве в области использования атомной... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T08:42
2022-09-06T08:42
2022-09-06T08:50
в мире
россия
мьянма
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дальневосточный федеральный университет
русский (остров)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия и Мьянма во вторник на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке подписали дорожную карту о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях на 2022-2023 годы, в том числе о возможности строительства в Мьянме АЭС с реакторами малой мощности, передаёт корреспондент РИА Новости.Документ подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, союзный министр электрификации Мьянмы Таун Хан и союзный министр науки и технологий Мьянмы Мьо Тейн Чжо в присутствии председателя Государственного административного совета, премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна.Дорожная карта фиксирует конкретные шаги по дальнейшему выстраиванию российско-мьянманского сотрудничества в атомной сфере. В частности, документ предусматривает возможную реализацию проекта атомной электростанции с реакторами малой мощности на территории Мьянмы. Кроме того, речь идет о расширении двусторонней нормативно-правовой базы, подготовке кадров и формировании позитивного общественного мнения в отношении атомной энергетики в Мьянме.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220906/myanma-1814704765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мьянма, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, русский (остров), мин аун хлайн, алексей лихачев
В мире, Россия, Мьянма, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дальневосточный федеральный университет, Русский (остров), Мин Аун Хлайн, Алексей Лихачев
08:42 06.09.2022 (обновлено: 08:50 06.09.2022)
Россия и Мьянма подписали дорожную карту сотрудничества по мирному атому
Россия и Мьянма на ВЭФ подписали дорожную карту сотрудничества по мирному атому