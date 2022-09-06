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Россия и Мьянма подписали дорожную карту сотрудничества по мирному атому - РИА Новости, 06.09.2022
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Россия и Мьянма подписали дорожную карту сотрудничества по мирному атому
Россия и Мьянма подписали дорожную карту сотрудничества по мирному атому - РИА Новости, 06.09.2022
Россия и Мьянма подписали дорожную карту сотрудничества по мирному атому
Россия и Мьянма во вторник на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке подписали дорожную карту о сотрудничестве в области использования атомной... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T08:42
2022-09-06T08:50
в мире
россия
мьянма
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дальневосточный федеральный университет
русский (остров)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия и Мьянма во вторник на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке подписали дорожную карту о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях на 2022-2023 годы, в том числе о возможности строительства в Мьянме АЭС с реакторами малой мощности, передаёт корреспондент РИА Новости.Документ подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, союзный министр электрификации Мьянмы Таун Хан и союзный министр науки и технологий Мьянмы Мьо Тейн Чжо в присутствии председателя Государственного административного совета, премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна.Дорожная карта фиксирует конкретные шаги по дальнейшему выстраиванию российско-мьянманского сотрудничества в атомной сфере. В частности, документ предусматривает возможную реализацию проекта атомной электростанции с реакторами малой мощности на территории Мьянмы. Кроме того, речь идет о расширении двусторонней нормативно-правовой базы, подготовке кадров и формировании позитивного общественного мнения в отношении атомной энергетики в Мьянме.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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россия
мьянма
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в мире, россия, мьянма, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, русский (остров), мин аун хлайн, алексей лихачев
В мире, Россия, Мьянма, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дальневосточный федеральный университет, Русский (остров), Мин Аун Хлайн, Алексей Лихачев
08:42 06.09.2022 (обновлено: 08:50 06.09.2022)
 
Россия и Мьянма подписали дорожную карту сотрудничества по мирному атому

Россия и Мьянма на ВЭФ подписали дорожную карту сотрудничества по мирному атому

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкБлочный пульт управления на АЭС
Блочный пульт управления на АЭС - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Блочный пульт управления на АЭС. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия и Мьянма во вторник на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке подписали дорожную карту о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях на 2022-2023 годы, в том числе о возможности строительства в Мьянме АЭС с реакторами малой мощности, передаёт корреспондент РИА Новости.
Документ подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, союзный министр электрификации Мьянмы Таун Хан и союзный министр науки и технологий Мьянмы Мьо Тейн Чжо в присутствии председателя Государственного административного совета, премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна.
Дорожная карта фиксирует конкретные шаги по дальнейшему выстраиванию российско-мьянманского сотрудничества в атомной сфере. В частности, документ предусматривает возможную реализацию проекта атомной электростанции с реакторами малой мощности на территории Мьянмы. Кроме того, речь идет о расширении двусторонней нормативно-правовой базы, подготовке кадров и формировании позитивного общественного мнения в отношении атомной энергетики в Мьянме.
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время интервью на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 03:23
Лидер Мьянмы прокомментировал возможность создания российской военной базы
 
В миреРоссияМьянмаВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Дальневосточный федеральный университетРусский (остров)Мин Аун ХлайнАлексей Лихачев
 
 
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