https://ria.ru/20220906/atom-1814725328.html

Россия и Мьянма подписали дорожную карту сотрудничества по мирному атому

Россия и Мьянма подписали дорожную карту сотрудничества по мирному атому - РИА Новости, 06.09.2022

Россия и Мьянма подписали дорожную карту сотрудничества по мирному атому

Россия и Мьянма во вторник на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке подписали дорожную карту о сотрудничестве в области использования атомной... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T08:42

2022-09-06T08:42

2022-09-06T08:50

в мире

россия

мьянма

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

дальневосточный федеральный университет

русский (остров)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152042/93/1520429311_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_601d76e32256a73cc09de9b68c3c830f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия и Мьянма во вторник на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке подписали дорожную карту о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях на 2022-2023 годы, в том числе о возможности строительства в Мьянме АЭС с реакторами малой мощности, передаёт корреспондент РИА Новости.Документ подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, союзный министр электрификации Мьянмы Таун Хан и союзный министр науки и технологий Мьянмы Мьо Тейн Чжо в присутствии председателя Государственного административного совета, премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна.Дорожная карта фиксирует конкретные шаги по дальнейшему выстраиванию российско-мьянманского сотрудничества в атомной сфере. В частности, документ предусматривает возможную реализацию проекта атомной электростанции с реакторами малой мощности на территории Мьянмы. Кроме того, речь идет о расширении двусторонней нормативно-правовой базы, подготовке кадров и формировании позитивного общественного мнения в отношении атомной энергетики в Мьянме.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/myanma-1814704765.html

россия

мьянма

русский (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, мьянма, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, русский (остров), мин аун хлайн, алексей лихачев