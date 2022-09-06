Количество атак телефонных мошенников на россиян растет, заявили в "Сбере"
Зампред правления Сбербанка Кузнецов: атаки телефонных мошенников на россиян растут
© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Количество атак телефонных мошенников на россиян растет, но не превысило пиковой цифры, которая была в начале года, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Выступая в рамках сессии ВЭФ-2022 "Продвижение российского ПО: возможности внутреннего рынка и перспективы экспорта", он напомнил, что с 24 февраля "Сбер" зафиксировал "количество телефонного мошенничества, равное нулю".
"Для нас это было тоже неожиданностью, но с другой стороны это лишний раз подтверждает, что основное количество колл-центров развернуто на территории Украины. Эта ситуация длилась около месяца, потом телефонное мошенничество стало расти, но не превысило на сегодняшний день пиковой цифры, которая была в начале года", - сказал Кузнецов.
ЦБ РФ в конце августа сообщал, что во втором квартале текущего года инициировал блокировку 117,6 тысячи номеров телефонов мошенников, что превышает показатель годом ранее почти в 10 раз. При этом объем денег, похищенных кибермошенниками у клиентов российских банков, во втором квартале составил 2,8 миллиарда рублей против 3 миллиардов годом ранее.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.