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Количество атак телефонных мошенников на россиян растет, заявили в "Сбере" - РИА Новости, 06.09.2022
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Количество атак телефонных мошенников на россиян растет, заявили в "Сбере"
Количество атак телефонных мошенников на россиян растет, заявили в "Сбере" - РИА Новости, 06.09.2022
Количество атак телефонных мошенников на россиян растет, заявили в "Сбере"
Количество атак телефонных мошенников на россиян растет, но не превысило пиковой цифры, которая была в начале года, заявил зампред правления Сбербанка Станислав РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T04:03
2022-09-06T04:03
экономика
сбербанк россии
сбер
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Количество атак телефонных мошенников на россиян растет, но не превысило пиковой цифры, которая была в начале года, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.Выступая в рамках сессии ВЭФ-2022 "Продвижение российского ПО: возможности внутреннего рынка и перспективы экспорта", он напомнил, что с 24 февраля "Сбер" зафиксировал "количество телефонного мошенничества, равное нулю".ЦБ РФ в конце августа сообщал, что во втором квартале текущего года инициировал блокировку 117,6 тысячи номеров телефонов мошенников, что превышает показатель годом ранее почти в 10 раз. При этом объем денег, похищенных кибермошенниками у клиентов российских банков, во втором квартале составил 2,8 миллиарда рублей против 3 миллиардов годом ранее.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, сбербанк россии, сбер, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Сбербанк России, Сбер, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
04:03 06.09.2022
 
Количество атак телефонных мошенников на россиян растет, заявили в "Сбере"

Зампред правления Сбербанка Кузнецов: атаки телефонных мошенников на россиян растут

© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Depositphotos / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Количество атак телефонных мошенников на россиян растет, но не превысило пиковой цифры, которая была в начале года, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Выступая в рамках сессии ВЭФ-2022 "Продвижение российского ПО: возможности внутреннего рынка и перспективы экспорта", он напомнил, что с 24 февраля "Сбер" зафиксировал "количество телефонного мошенничества, равное нулю".
"Для нас это было тоже неожиданностью, но с другой стороны это лишний раз подтверждает, что основное количество колл-центров развернуто на территории Украины. Эта ситуация длилась около месяца, потом телефонное мошенничество стало расти, но не превысило на сегодняшний день пиковой цифры, которая была в начале года", - сказал Кузнецов.
ЦБ РФ в конце августа сообщал, что во втором квартале текущего года инициировал блокировку 117,6 тысячи номеров телефонов мошенников, что превышает показатель годом ранее почти в 10 раз. При этом объем денег, похищенных кибермошенниками у клиентов российских банков, во втором квартале составил 2,8 миллиарда рублей против 3 миллиардов годом ранее.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
03:58
Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с письмами от "главы МВФ"
 
ЭкономикаСбербанк РоссииСберВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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