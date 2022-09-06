https://ria.ru/20220906/ataki-1814706771.html

Количество атак телефонных мошенников на россиян растет, заявили в "Сбере"

Количество атак телефонных мошенников на россиян растет, заявили в "Сбере" - РИА Новости, 06.09.2022

Количество атак телефонных мошенников на россиян растет, заявили в "Сбере"

Количество атак телефонных мошенников на россиян растет, но не превысило пиковой цифры, которая была в начале года, заявил зампред правления Сбербанка Станислав РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T04:03

2022-09-06T04:03

2022-09-06T04:03

экономика

сбербанк россии

сбер

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1920x0_80_0_0_85ac523032b973f85798d5380ffa69f9.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Количество атак телефонных мошенников на россиян растет, но не превысило пиковой цифры, которая была в начале года, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.Выступая в рамках сессии ВЭФ-2022 "Продвижение российского ПО: возможности внутреннего рынка и перспективы экспорта", он напомнил, что с 24 февраля "Сбер" зафиксировал "количество телефонного мошенничества, равное нулю".ЦБ РФ в конце августа сообщал, что во втором квартале текущего года инициировал блокировку 117,6 тысячи номеров телефонов мошенников, что превышает показатель годом ранее почти в 10 раз. При этом объем денег, похищенных кибермошенниками у клиентов российских банков, во втором квартале составил 2,8 миллиарда рублей против 3 миллиардов годом ранее.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/moshenniki-1814706623.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, сбербанк россии, сбер, восточный экономический форум — 2022 (вэф)