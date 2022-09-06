13:28 06.09.2022 (обновлено: 15:13 06.09.2022)
ВСУ продолжили попытки атаковать на Николаево-Криворожском направлении
Минобороны: ВСУ продолжили попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Украинские войска за последние 24 часа пытались перейти в наступление на Николаево-Криворожском направлении, сообщили в министерстве обороны.
Уточняется, что им активно противостоят российские Вооруженные силы.
"ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ", — подчеркнули в ведомстве.
В результате украинские войска за сутки потеряли на этом направлении более 210 человек, 12 танков, 11 боевых машин пехоты и восемь других бронированных автомобилей. Также ВСУ лишились шести пикапов с крупнокалиберными пулеметами.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.