https://ria.ru/20220906/ataka-1814818524.html

ВСУ продолжили попытки атаковать на Николаево-Криворожском направлении

ВСУ продолжили попытки атаковать на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 06.09.2022

ВСУ продолжили попытки атаковать на Николаево-Криворожском направлении

Украинские войска за последние 24 часа пытались перейти в наступление на Николаево-Криворожском направлении, сообщили в министерстве обороны. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:28

2022-09-06T13:28

2022-09-06T15:13

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Украинские войска за последние 24 часа пытались перейти в наступление на Николаево-Криворожском направлении, сообщили в министерстве обороны.Уточняется, что им активно противостоят российские Вооруженные силы.В результате украинские войска за сутки потеряли на этом направлении более 210 человек, 12 танков, 11 боевых машин пехоты и восемь других бронированных автомобилей. Также ВСУ лишились шести пикапов с крупнокалиберными пулеметами.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия