https://ria.ru/20220906/asmus-1814796871.html
Асмус не пришла в суд на заседание по делу о дискредитации армии
Асмус не пришла в суд на заседание по делу о дискредитации армии - РИА Новости, 06.09.2022
Асмус не пришла в суд на заседание по делу о дискредитации армии
Актриса Кристина Асмус не пришла в Тверской суд Москвы на рассмотрение протокола, составленного в отношении неё за дискредитацию российской армии, передает... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:33
2022-09-06T12:33
2022-09-06T12:56
шоубиз
кристина асмус
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Актриса Кристина Асмус не пришла в Тверской суд Москвы на рассмотрение протокола, составленного в отношении неё за дискредитацию российской армии, передает корреспондент РИА Новости.Судебное заседание началось в отсутствие Асмус, её интересы представляет защитник.Как ранее указывали в инстанции, протокол составили за "размещение публикации в соцсети, направленной на негативное отношение к проводимой военной операции". За публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, девушке грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.Асмус – актриса театра и кино, исполнительница ролей в сериалах "Интерны", "Синдром дракона", таких фильмах, как "Текст", "А зори здесь тихие" (2015), "Ёлки".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристина асмус, общество, москва, вооруженные силы рф
Шоубиз, Кристина Асмус, Общество, Москва, Вооруженные силы РФ
12:33 06.09.2022 (обновлено: 12:56 06.09.2022)
Асмус не пришла в суд на заседание по делу о дискредитации армии
Актриса Асмус не пришла в суд на рассмотрение протокола по делу о дискредитации армии
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Актриса Кристина Асмус не пришла в Тверской суд Москвы на рассмотрение протокола, составленного в отношении неё за дискредитацию российской армии, передает корреспондент РИА Новости.
Судебное заседание началось в отсутствие Асмус, её интересы представляет защитник.
Как ранее указывали в инстанции, протокол составили за "размещение публикации в соцсети, направленной на негативное отношение к проводимой военной операции". За публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, девушке грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Асмус – актриса театра и кино, исполнительница ролей в сериалах "Интерны", "Синдром дракона", таких фильмах, как "Текст", "А зори здесь тихие" (2015), "Ёлки".