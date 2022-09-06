https://ria.ru/20220906/asmus-1814796871.html

Асмус не пришла в суд на заседание по делу о дискредитации армии

Асмус не пришла в суд на заседание по делу о дискредитации армии - РИА Новости, 06.09.2022

Асмус не пришла в суд на заседание по делу о дискредитации армии

Актриса Кристина Асмус не пришла в Тверской суд Москвы на рассмотрение протокола, составленного в отношении неё за дискредитацию российской армии, передает... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T12:33

2022-09-06T12:33

2022-09-06T12:56

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кристина асмус

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москва

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Актриса Кристина Асмус не пришла в Тверской суд Москвы на рассмотрение протокола, составленного в отношении неё за дискредитацию российской армии, передает корреспондент РИА Новости.Судебное заседание началось в отсутствие Асмус, её интересы представляет защитник.Как ранее указывали в инстанции, протокол составили за "размещение публикации в соцсети, направленной на негативное отношение к проводимой военной операции". За публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, девушке грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.Асмус – актриса театра и кино, исполнительница ролей в сериалах "Интерны", "Синдром дракона", таких фильмах, как "Текст", "А зори здесь тихие" (2015), "Ёлки".

https://ria.ru/20220825/shevchuk-1812015006.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

кристина асмус, общество, москва, вооруженные силы рф