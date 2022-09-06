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Асмус не пришла в суд на заседание по делу о дискредитации армии - РИА Новости, 06.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220906/asmus-1814796871.html
Асмус не пришла в суд на заседание по делу о дискредитации армии
Асмус не пришла в суд на заседание по делу о дискредитации армии - РИА Новости, 06.09.2022
Асмус не пришла в суд на заседание по делу о дискредитации армии
Актриса Кристина Асмус не пришла в Тверской суд Москвы на рассмотрение протокола, составленного в отношении неё за дискредитацию российской армии, передает... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:33
2022-09-06T12:56
шоубиз
кристина асмус
общество
москва
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Актриса Кристина Асмус не пришла в Тверской суд Москвы на рассмотрение протокола, составленного в отношении неё за дискредитацию российской армии, передает корреспондент РИА Новости.Судебное заседание началось в отсутствие Асмус, её интересы представляет защитник.Как ранее указывали в инстанции, протокол составили за "размещение публикации в соцсети, направленной на негативное отношение к проводимой военной операции". За публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, девушке грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.Асмус – актриса театра и кино, исполнительница ролей в сериалах "Интерны", "Синдром дракона", таких фильмах, как "Текст", "А зори здесь тихие" (2015), "Ёлки".
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кристина асмус, общество, москва, вооруженные силы рф
Шоубиз, Кристина Асмус, Общество, Москва, Вооруженные силы РФ
12:33 06.09.2022 (обновлено: 12:56 06.09.2022)
 
Асмус не пришла в суд на заседание по делу о дискредитации армии

Актриса Асмус не пришла в суд на рассмотрение протокола по делу о дискредитации армии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктриса Кристина Асмус
Актриса Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Кристина Асмус. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Актриса Кристина Асмус не пришла в Тверской суд Москвы на рассмотрение протокола, составленного в отношении неё за дискредитацию российской армии, передает корреспондент РИА Новости.
Судебное заседание началось в отсутствие Асмус, её интересы представляет защитник.
Как ранее указывали в инстанции, протокол составили за "размещение публикации в соцсети, направленной на негативное отношение к проводимой военной операции". За публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, девушке грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Асмус – актриса театра и кино, исполнительница ролей в сериалах "Интерны", "Синдром дракона", таких фильмах, как "Текст", "А зори здесь тихие" (2015), "Ёлки".
Солист группы ДДТ Юрий Шевчук - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 10:51Шоубиз
Защита Шевчука оспорила штраф за дискредитацию армии
 
ШоубизКристина АсмусОбществоМоскваВооруженные силы РФ
 
 
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