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Первую очередь "Арктик СПГ 2" отбуксируют в 2023 году, заявили в "Новатэке" - РИА Новости, 06.09.2022
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Первую очередь "Арктик СПГ 2" отбуксируют в 2023 году, заявили в "Новатэке"
Первую очередь "Арктик СПГ 2" отбуксируют в 2023 году, заявили в "Новатэке" - РИА Новости, 06.09.2022
Первую очередь "Арктик СПГ 2" отбуксируют в 2023 году, заявили в "Новатэке"
Первую очередь завода "Арктик СПГ 2", собранную в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Мурманске, отбуксируют в Обскую губу в... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T04:39
2022-09-06T04:39
мурманск
экономика
арктик спг - 2
новатэк
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Первую очередь завода "Арктик СПГ 2", собранную в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Мурманске, отбуксируют в Обскую губу в августе 2023 года, сообщил зампред правления "Новатэка" Евгений Амбросов.ЦСКМС был специально построен для строительства заводов по производству сжиженного природного газа, которые в будущем будут обеспечивать грузовую базу для перевозки по Северному морскому пути, напомнил он. В двух сухих доках центра производятся основания гравитационного типа (ОГТ), осуществляется интеграция СПГ-оборудования, строительство крупнотоннажных модулей сжижения и сборка на ОГТ."Арктик СПГ 2" - второй крупнотоннажный проект производства СПГ "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база - Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Запуск первой линии "Арктик СПГ 2" запланирован на 2023 год, второй - на 2024 год, третьей - на 2025-2026 года.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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мурманск, экономика, арктик спг - 2, новатэк, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Мурманск, Экономика, Арктик СПГ - 2, Новатэк, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
04:39 06.09.2022
 
Первую очередь "Арктик СПГ 2" отбуксируют в 2023 году, заявили в "Новатэке"

Амбросов: первую очередь "Арктик СПГ 2" отбуксируют в Обскую губу в августе 2023 года

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкСтроительство плавучего завода для сжиженного газа в Мурманской области
Строительство плавучего завода для сжиженного газа в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Строительство плавучего завода для сжиженного газа в Мурманской области. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Первую очередь завода "Арктик СПГ 2", собранную в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Мурманске, отбуксируют в Обскую губу в августе 2023 года, сообщил зампред правления "Новатэка" Евгений Амбросов.
"Первая очередь "Арктик СПГ 2" будет отбуксирована в Обскую губу в августе следующего года. Останется только уже подключить готовый завод к береговой инфраструктуре", - сказал он на первом заседании Совета участников судоходства по СМП, проходящем в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
ЦСКМС был специально построен для строительства заводов по производству сжиженного природного газа, которые в будущем будут обеспечивать грузовую базу для перевозки по Северному морскому пути, напомнил он. В двух сухих доках центра производятся основания гравитационного типа (ОГТ), осуществляется интеграция СПГ-оборудования, строительство крупнотоннажных модулей сжижения и сборка на ОГТ.
"Арктик СПГ 2" - второй крупнотоннажный проект производства СПГ "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база - Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Запуск первой линии "Арктик СПГ 2" запланирован на 2023 год, второй - на 2024 год, третьей - на 2025-2026 года.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Производственные площадки Арктик СПГ 2 - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 01:53
СМИ сообщили о способе энергоснабжения завода "Арктик СПГ — 2"
 
МурманскЭкономикаАрктик СПГ - 2НоватэкВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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