https://ria.ru/20220906/arktik-1814708340.html

Первую очередь "Арктик СПГ 2" отбуксируют в 2023 году, заявили в "Новатэке"

Первую очередь "Арктик СПГ 2" отбуксируют в 2023 году, заявили в "Новатэке" - РИА Новости, 06.09.2022

Первую очередь "Арктик СПГ 2" отбуксируют в 2023 году, заявили в "Новатэке"

Первую очередь завода "Арктик СПГ 2", собранную в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Мурманске, отбуксируют в Обскую губу в... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T04:39

2022-09-06T04:39

2022-09-06T04:39

мурманск

экономика

арктик спг - 2

новатэк

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Первую очередь завода "Арктик СПГ 2", собранную в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Мурманске, отбуксируют в Обскую губу в августе 2023 года, сообщил зампред правления "Новатэка" Евгений Амбросов.ЦСКМС был специально построен для строительства заводов по производству сжиженного природного газа, которые в будущем будут обеспечивать грузовую базу для перевозки по Северному морскому пути, напомнил он. В двух сухих доках центра производятся основания гравитационного типа (ОГТ), осуществляется интеграция СПГ-оборудования, строительство крупнотоннажных модулей сжижения и сборка на ОГТ."Арктик СПГ 2" - второй крупнотоннажный проект производства СПГ "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база - Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Запуск первой линии "Арктик СПГ 2" запланирован на 2023 год, второй - на 2024 год, третьей - на 2025-2026 года.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220810/spg-1808473849.html

мурманск

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Максим Горбачев

мурманск, экономика, арктик спг - 2, новатэк, восточный экономический форум — 2022 (вэф)