https://ria.ru/20220906/alibaba-1814868460.html
Alibaba.com будет продвигать иркутских экспортеров на китайский рынок
Alibaba.com будет продвигать иркутских экспортеров на китайский рынок - РИА Новости, 06.09.2022
Alibaba.com будет продвигать иркутских экспортеров на китайский рынок
Сотрудничество с оператором электронной площадки Alibaba.com в рамках подписанного на ВЭФ соглашения может стать одним из основных каналов продвижения товаров... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:39
2022-09-06T15:39
2022-09-06T21:59
иркутская область
экономика
технологии
игорь кобзев
иркутская область
alibaba group
дальневосточный федеральный университет
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Сотрудничество с оператором электронной площадки Alibaba.com в рамках подписанного на ВЭФ соглашения может стать одним из основных каналов продвижения товаров из Иркутской области на китайский рынок, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.Кобзев на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписал соглашение о сотрудничестве с директором компании "МД-Инсайт", являющейся оператором электронной площадки Alibaba.com, Марией Каданцевой. На сегодняшний день Alibaba.com - крупнейшая международная электронная торговая площадка, принадлежащая китайской Alibaba Group. Ее работа направлена на поиск постоянных партнеров за рубежом и расширение географии поставок."Учитывая повышенный интерес региональных компаний к выходу на китайский рынок, площадка Alibaba.com может стать одним из основных каналов продвижения региональной продукции", - сказал Кобзев.По словам губернатора, доля поставок в Китай из Иркутской области составляет более 50% от общего объема экспорта. В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" министерство экономического развития и промышленности Иркутской области реализует региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Одним из инструментов его реализации является экспортная деятельность через каналы электронной торговли.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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https://ria.ru/20220906/sotrudnichestvo-1814784235.html
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экономика, технологии, игорь кобзев, иркутская область, alibaba group, дальневосточный федеральный университет, владивосток, китай, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Иркутская область, Экономика, Технологии, Игорь Кобзев, Иркутская область, Alibaba Group, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Китай, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
15:39 06.09.2022 (обновлено: 21:59 06.09.2022)
Alibaba.com будет продвигать иркутских экспортеров на китайский рынок
Alibaba.com станет площадкой для продвижения иркутских экспортеров на китайский рынок