Рейтинг@Mail.ru
Alibaba.com будет продвигать иркутских экспортеров на китайский рынок - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иркутская область
Иркутская область
https://ria.ru/20220906/alibaba-1814868460.html
Alibaba.com будет продвигать иркутских экспортеров на китайский рынок
Alibaba.com будет продвигать иркутских экспортеров на китайский рынок - РИА Новости, 06.09.2022
Alibaba.com будет продвигать иркутских экспортеров на китайский рынок
Сотрудничество с оператором электронной площадки Alibaba.com в рамках подписанного на ВЭФ соглашения может стать одним из основных каналов продвижения товаров... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:39
2022-09-06T21:59
иркутская область
экономика
технологии
игорь кобзев
иркутская область
alibaba group
дальневосточный федеральный университет
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153070/98/1530709855_0:33:3184:1824_1920x0_80_0_0_32cf19b0bb929c0d2c670adb7fec971b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Сотрудничество с оператором электронной площадки Alibaba.com в рамках подписанного на ВЭФ соглашения может стать одним из основных каналов продвижения товаров из Иркутской области на китайский рынок, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.Кобзев на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписал соглашение о сотрудничестве с директором компании "МД-Инсайт", являющейся оператором электронной площадки Alibaba.com, Марией Каданцевой. На сегодняшний день Alibaba.com - крупнейшая международная электронная торговая площадка, принадлежащая китайской Alibaba Group. Ее работа направлена на поиск постоянных партнеров за рубежом и расширение географии поставок."Учитывая повышенный интерес региональных компаний к выходу на китайский рынок, площадка Alibaba.com может стать одним из основных каналов продвижения региональной продукции", - сказал Кобзев.По словам губернатора, доля поставок в Китай из Иркутской области составляет более 50% от общего объема экспорта. В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" министерство экономического развития и промышленности Иркутской области реализует региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Одним из инструментов его реализации является экспортная деятельность через каналы электронной торговли.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220905/investsoglasheniya-1814567646.html
https://ria.ru/20220906/sotrudnichestvo-1814784235.html
иркутская область
владивосток
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153070/98/1530709855_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_91400decb9ea7feee54b98d42cc0614c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, игорь кобзев, иркутская область, alibaba group, дальневосточный федеральный университет, владивосток, китай, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Иркутская область, Экономика, Технологии, Игорь Кобзев, Иркутская область, Alibaba Group, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Китай, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
15:39 06.09.2022 (обновлено: 21:59 06.09.2022)
 
Alibaba.com будет продвигать иркутских экспортеров на китайский рынок

Alibaba.com станет площадкой для продвижения иркутских экспортеров на китайский рынок

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкШтаб-квартира компании Alibaba Group
Штаб-квартира компании Alibaba Group - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира компании Alibaba Group. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Сотрудничество с оператором электронной площадки Alibaba.com в рамках подписанного на ВЭФ соглашения может стать одним из основных каналов продвижения товаров из Иркутской области на китайский рынок, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Кобзев на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписал соглашение о сотрудничестве с директором компании "МД-Инсайт", являющейся оператором электронной площадки Alibaba.com, Марией Каданцевой. На сегодняшний день Alibaba.com - крупнейшая международная электронная торговая площадка, принадлежащая китайской Alibaba Group. Ее работа направлена на поиск постоянных партнеров за рубежом и расширение географии поставок.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 15:04Иркутская область
Иркутская область на ВЭФ заключит инвестсоглашения на 10 млрд рублей
"Учитывая повышенный интерес региональных компаний к выходу на китайский рынок, площадка Alibaba.com может стать одним из основных каналов продвижения региональной продукции", - сказал Кобзев.
По словам губернатора, доля поставок в Китай из Иркутской области составляет более 50% от общего объема экспорта. В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" министерство экономического развития и промышленности Иркутской области реализует региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Одним из инструментов его реализации является экспортная деятельность через каналы электронной торговли.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Иркутск - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 12:04Иркутская область
Иркутская область и Татарстан определили план сотрудничества до 2025 года
 
Иркутская областьЭкономикаТехнологииИгорь КобзевИркутская областьAlibaba GroupДальневосточный федеральный университетВладивостокКитайВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала