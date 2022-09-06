https://ria.ru/20220906/aktsii-1814843980.html

Неопытным инвесторам запретят покупать акции недружественных стран

Неопытным инвесторам запретят покупать акции недружественных стран - РИА Новости, 06.09.2022

Неопытным инвесторам запретят покупать акции недружественных стран

Банк России предписал брокерам с 1 октября ограничить неквалифицированным инвесторам продажу ценных бумаг эмитентов из стран, которые находятся в списке... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:26

2022-09-06T14:26

2022-09-06T15:35

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Банк России предписал брокерам с 1 октября ограничить неквалифицированным инвесторам продажу ценных бумаг эмитентов из стран, которые находятся в списке недружественных, по дружественным странам регулятор пообещал принять решение позже. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора."Брокеры с 1 октября 2022 года не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%. Такое предписание Банк России направил брокерам", — отметила пресс-служба ЦБ.При этом в дальнейшем порог будет снижаться, пока с января покупки не запретят вовсе. Так, с 1 ноября он составит 10 процентов от портфеля клиента, а с 1 декабря — пять."С 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран", — говорится в заявлении.Предписание также касается поручений на операции поставочных производных финансовых инструментов с базисным активом в виде иностранных ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, а также поручений на увеличение коротких позиций по акциям. На их закрытие ограничений не вводится, как и на операции с бумагами дружественных эмитентов, хотя по ним регулятор может впоследствии принять отдельное решение. Регулятор мотивирует свои действия "минимизацией инфраструктурных рисков" для неквалифицированных инвесторов, так как возможность распоряжаться такими активами могут заблокировать. По данным Банка России, из-за санкций замороженными оказались иностранных активы на счетах более пяти миллионов вкладчиков.Статус квалифицированного дается инвестору при соответствии хотя бы одному из четырех требований, среди которых размер имущества, опыт работы с ценными бумагами, опыт инвестирования или образование. Имущественный порог для его получения сейчас составляет не менее шести миллионов рублей в виде акций, производных инструментов, средств на счетах либо депозитах. В июле ЦБ представил новую концепцию "совершенствования защиты розничных инвесторов", в которой планку предложили поднять до тридцати миллионов рублей.

https://ria.ru/20220829/investitsii-1812931492.html

https://ria.ru/20220903/investitsii-1814197214.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия