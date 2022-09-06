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В МИД ответили на предложение Трасс об изъятии активов России

В МИД ответили на предложение Трасс об изъятии активов России - РИА Новости, 06.09.2022

В МИД ответили на предложение Трасс об изъятии активов России

Реализация идеи главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая во вторник станет премьер-министром, об изъятии замороженных российских активов может привести к... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T06:43

2022-09-06T06:43

2022-09-06T06:51

экономика

лиз трасс

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Реализация идеи главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая во вторник станет премьер-министром, об изъятии замороженных российских активов может привести к бегству капитала и нестабильности в самом королевстве, сказал в интервью РИА Новости директор второго европейского департамента министерства иностранных дел России Сергей Беляев.Ранее Трасс заявила, что власти Британии рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов для их передачи Украине.Как отметил дипломат, подобная необдуманная политика может обернуться для ее инициаторов "социальным взрывом, массовыми протестами и внутриполитической нестабильностью в самой Британии".Западные страны после начала российской спецоперации на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов.В апреле глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о подготовке судебных исков для оспаривания заморозки международных резервов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах принципа частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Москвой, заморозив ее валютные резервы.

https://ria.ru/20220906/tseny-1814709785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, лиз трасс, россия, великобритания, в мире