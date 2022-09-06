Минэнерго Турции анонсировало встречу с Россией по АЭС "Аккую"
Министр энергетики Турции Донмез анонсировал встречу с Россией по проблемам АЭС "Аккую"
© Sputnik / Туран Салджы / Перейти в медиабанкСтроительная площадка АЭС "Аккую" госкорпорации "Росатом" в турецкой провинции Мерсин
© Sputnik / Туран Салджы
Строительная площадка АЭС "Аккую" госкорпорации "Росатом" в турецкой провинции Мерсин. Архивное фото
АНКАРА, 6 сен – РИА Новости. Делегации Турции и России проведут встречу по устранению проблем по АЭС "Аккую", график не терпит задержек, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покроет до 10% потребности Турции в электроэнергии. "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
"Переговоры по "Аккую" продолжаются. Обе стороны сформировали делегации для координации. Была первая встреча, сейчас будет вторая. Наш президент также внимательно следит за этим процессом. Консенсуса пока нет. Но мы напомнили обеим сторонам, что они должны действовать более конструктивно, более осмотрительно и что график проекта не терпит задержек", - приводит слова министра газета Milliyet.
Дочерняя компания российской госкорпорации "Росатом" "Аккую Нуклеар" аннулировала контракт с основным подрядчиком строительства АЭС "Аккую" турецкой компанией IC Ictas, в ответ на это турецкая компания заявила о намерении обратиться в британский и турецкий суды, сообщало ранее агентство Блумберг. По данным агентства, проектная компания "Аккую Нуклеар" на прошлой неделе аннулировала контракт с IC Ictas и подписала соглашение с другой компанией - TSM Enerji, которая принадлежит трем российским фирмам.
В корпорации "Росатом", комментируя решение сменить подрядчика, сообщили агентству, что предстоящие работы потребуют "специализированных навыков в атомном строительстве, чтобы обеспечить качество работы, которые соответствуют строительным срокам и срокам по вводу в эксплуатацию". Компания IC Ictas назвала это решение "незаконным" и заявила, что оно может привести к переносу сроков проекта. IC Ictas также заявила, что подаст на "Росатом" в третейский суд в Лондоне, а также подаст иск в Турции.
Ранее стало известно, что российская госкорпорация "Росатом" выделяет 15 миллиардов долларов на строительство АЭС "Аккую" в Турции, что позволит выполнить проект на 75%.