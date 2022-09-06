https://ria.ru/20220906/akkuyu-1814819428.html

Минэнерго Турции анонсировало встречу с Россией по АЭС "Аккую"

Минэнерго Турции анонсировало встречу с Россией по АЭС "Аккую" - РИА Новости, 06.09.2022

Минэнерго Турции анонсировало встречу с Россией по АЭС "Аккую"

Делегации Турции и России проведут встречу по устранению проблем по АЭС "Аккую", график не терпит задержек, заявил министр энергетики и природных ресурсов... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:32

2022-09-06T13:32

2022-09-06T13:32

турция

россия

аэс "аккую"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600646873_0:65:1316:805_1920x0_80_0_0_14618444042667eb8ff7a929488c9e94.jpg

АНКАРА, 6 сен – РИА Новости. Делегации Турции и России проведут встречу по устранению проблем по АЭС "Аккую", график не терпит задержек, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покроет до 10% потребности Турции в электроэнергии. "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике."Переговоры по "Аккую" продолжаются. Обе стороны сформировали делегации для координации. Была первая встреча, сейчас будет вторая. Наш президент также внимательно следит за этим процессом. Консенсуса пока нет. Но мы напомнили обеим сторонам, что они должны действовать более конструктивно, более осмотрительно и что график проекта не терпит задержек", - приводит слова министра газета Milliyet.Дочерняя компания российской госкорпорации "Росатом" "Аккую Нуклеар" аннулировала контракт с основным подрядчиком строительства АЭС "Аккую" турецкой компанией IC Ictas, в ответ на это турецкая компания заявила о намерении обратиться в британский и турецкий суды, сообщало ранее агентство Блумберг. По данным агентства, проектная компания "Аккую Нуклеар" на прошлой неделе аннулировала контракт с IC Ictas и подписала соглашение с другой компанией - TSM Enerji, которая принадлежит трем российским фирмам.В корпорации "Росатом", комментируя решение сменить подрядчика, сообщили агентству, что предстоящие работы потребуют "специализированных навыков в атомном строительстве, чтобы обеспечить качество работы, которые соответствуют строительным срокам и срокам по вводу в эксплуатацию". Компания IC Ictas назвала это решение "незаконным" и заявила, что оно может привести к переносу сроков проекта. IC Ictas также заявила, что подаст на "Росатом" в третейский суд в Лондоне, а также подаст иск в Турции.Ранее стало известно, что российская госкорпорация "Росатом" выделяет 15 миллиардов долларов на строительство АЭС "Аккую" в Турции, что позволит выполнить проект на 75%.

https://ria.ru/20220805/politika-1807619294.html

https://ria.ru/20220519/turtsiya-1789373079.html

https://ria.ru/20220103/antalyamoya-1761627181.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, россия, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире