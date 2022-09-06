Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго Турции анонсировало встречу с Россией по АЭС "Аккую" - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220906/akkuyu-1814819428.html
Минэнерго Турции анонсировало встречу с Россией по АЭС "Аккую"
Минэнерго Турции анонсировало встречу с Россией по АЭС "Аккую" - РИА Новости, 06.09.2022
Минэнерго Турции анонсировало встречу с Россией по АЭС "Аккую"
Делегации Турции и России проведут встречу по устранению проблем по АЭС "Аккую", график не терпит задержек, заявил министр энергетики и природных ресурсов... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:32
2022-09-06T13:32
турция
россия
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600646873_0:65:1316:805_1920x0_80_0_0_14618444042667eb8ff7a929488c9e94.jpg
АНКАРА, 6 сен – РИА Новости. Делегации Турции и России проведут встречу по устранению проблем по АЭС "Аккую", график не терпит задержек, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покроет до 10% потребности Турции в электроэнергии. "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике."Переговоры по "Аккую" продолжаются. Обе стороны сформировали делегации для координации. Была первая встреча, сейчас будет вторая. Наш президент также внимательно следит за этим процессом. Консенсуса пока нет. Но мы напомнили обеим сторонам, что они должны действовать более конструктивно, более осмотрительно и что график проекта не терпит задержек", - приводит слова министра газета Milliyet.Дочерняя компания российской госкорпорации "Росатом" "Аккую Нуклеар" аннулировала контракт с основным подрядчиком строительства АЭС "Аккую" турецкой компанией IC Ictas, в ответ на это турецкая компания заявила о намерении обратиться в британский и турецкий суды, сообщало ранее агентство Блумберг. По данным агентства, проектная компания "Аккую Нуклеар" на прошлой неделе аннулировала контракт с IC Ictas и подписала соглашение с другой компанией - TSM Enerji, которая принадлежит трем российским фирмам.В корпорации "Росатом", комментируя решение сменить подрядчика, сообщили агентству, что предстоящие работы потребуют "специализированных навыков в атомном строительстве, чтобы обеспечить качество работы, которые соответствуют строительным срокам и срокам по вводу в эксплуатацию". Компания IC Ictas назвала это решение "незаконным" и заявила, что оно может привести к переносу сроков проекта. IC Ictas также заявила, что подаст на "Росатом" в третейский суд в Лондоне, а также подаст иск в Турции.Ранее стало известно, что российская госкорпорация "Росатом" выделяет 15 миллиардов долларов на строительство АЭС "Аккую" в Турции, что позволит выполнить проект на 75%.
https://ria.ru/20220805/politika-1807619294.html
https://ria.ru/20220519/turtsiya-1789373079.html
https://ria.ru/20220103/antalyamoya-1761627181.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600646873_78:0:1247:877_1920x0_80_0_0_e4eb15c621840b19034ab9a74221d28f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Турция, Россия, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
13:32 06.09.2022
 
Минэнерго Турции анонсировало встречу с Россией по АЭС "Аккую"

Министр энергетики Турции Донмез анонсировал встречу с Россией по проблемам АЭС "Аккую"

© Sputnik / Туран Салджы / Перейти в медиабанкСтроительная площадка АЭС "Аккую" госкорпорации "Росатом" в турецкой провинции Мерсин
Строительная площадка АЭС Аккую госкорпорации Росатом в турецкой провинции Мерсин - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Sputnik / Туран Салджы
Перейти в медиабанк
Строительная площадка АЭС "Аккую" госкорпорации "Росатом" в турецкой провинции Мерсин. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 сен – РИА Новости. Делегации Турции и России проведут встречу по устранению проблем по АЭС "Аккую", график не терпит задержек, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покроет до 10% потребности Турции в электроэнергии. "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 19:00
"Европа должна благодарить Турцию". О чем договорились Путин и Эрдоган
"Переговоры по "Аккую" продолжаются. Обе стороны сформировали делегации для координации. Была первая встреча, сейчас будет вторая. Наш президент также внимательно следит за этим процессом. Консенсуса пока нет. Но мы напомнили обеим сторонам, что они должны действовать более конструктивно, более осмотрительно и что график проекта не терпит задержек", - приводит слова министра газета Milliyet.
Дочерняя компания российской госкорпорации "Росатом" "Аккую Нуклеар" аннулировала контракт с основным подрядчиком строительства АЭС "Аккую" турецкой компанией IC Ictas, в ответ на это турецкая компания заявила о намерении обратиться в британский и турецкий суды, сообщало ранее агентство Блумберг. По данным агентства, проектная компания "Аккую Нуклеар" на прошлой неделе аннулировала контракт с IC Ictas и подписала соглашение с другой компанией - TSM Enerji, которая принадлежит трем российским фирмам.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 06:35
Турция не может позволить себе конфликт с Россией, пишет National Interest
В корпорации "Росатом", комментируя решение сменить подрядчика, сообщили агентству, что предстоящие работы потребуют "специализированных навыков в атомном строительстве, чтобы обеспечить качество работы, которые соответствуют строительным срокам и срокам по вводу в эксплуатацию". Компания IC Ictas назвала это решение "незаконным" и заявила, что оно может привести к переносу сроков проекта. IC Ictas также заявила, что подаст на "Росатом" в третейский суд в Лондоне, а также подаст иск в Турции.
Ранее стало известно, что российская госкорпорация "Росатом" выделяет 15 миллиардов долларов на строительство АЭС "Аккую" в Турции, что позволит выполнить проект на 75%.
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
3 января, 08:00
"И всюду родная речь". Русские в Турции скупают жилье и рвутся в политику
 
ТурцияРоссияАЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала