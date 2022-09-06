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Минэнерго изучало варианты строительства АЭС в Приморье, заявил Шульгинов - РИА Новости, 08.09.2022
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Минэнерго изучало варианты строительства АЭС в Приморье, заявил Шульгинов
Минэнерго изучало варианты строительства АЭС в Приморье, заявил Шульгинов - РИА Новости, 08.09.2022
Минэнерго изучало варианты строительства АЭС в Приморье, заявил Шульгинов
Минэнерго изучало перспективы строительства АЭС на Дальнем Востоке, однако окончательного решения пока нет, рассказал министр энергетики Николай Шульгинов. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-06T09:00
2022-09-08T08:30
россия
экономика
дальний восток
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Минэнерго изучало перспективы строительства АЭС на Дальнем Востоке, однако окончательного решения пока нет, рассказал министр энергетики Николай Шульгинов."Мы рассматривали площадки, но окончательного решения не приняли. Но… есть один объект, один из вариантов - станция на юге Приморья", - сказал Шульгинов, выступая на сессии "Электроэнергетика Дальнего Востока: расширение зоны конкурентного ценообразования и интеграция с ЕЭС России" в рамках Восточного экономического форума.Глава Минэнерго отметил, что ведомство ведет работу с "Росатомом" по поводу увеличения доли атомных станций согласно поручению президента."Сегодня эта доля почти 20%. Есть задача к 2040-2045 году до 25% увеличить", - напомнил министр.Сейчас в России действуют 11 АЭС, в эксплуатации находятся 37 атомных энергоблоков (включая плавучий энергоблок в составе двух реакторных установок) суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт. Доля атомной генерации составляет около 20% от общего объема выработки электроэнергии в стране.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/minenergo-1815165108.html
https://ria.ru/20220906/vodorod-1814711636.html
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дальний восток
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россия, экономика, дальний восток, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", русский (остров), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Россия, Экономика, Дальний Восток, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
09:00 06.09.2022 (обновлено: 08:30 08.09.2022)
 
Минэнерго изучало варианты строительства АЭС в Приморье, заявил Шульгинов

Шульгинов: Минэнерго изучало варианты строительства АЭС в Приморье, но решения пока нет

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкНиколай Шульгинов
Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Николай Шульгинов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Минэнерго изучало перспективы строительства АЭС на Дальнем Востоке, однако окончательного решения пока нет, рассказал министр энергетики Николай Шульгинов.
"Мы рассматривали площадки, но окончательного решения не приняли. Но… есть один объект, один из вариантов - станция на юге Приморья", - сказал Шульгинов, выступая на сессии "Электроэнергетика Дальнего Востока: расширение зоны конкурентного ценообразования и интеграция с ЕЭС России" в рамках Восточного экономического форума.
Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 15:38
Минэнерго хочет вернуть ПНД для железнодорожных грузов
Глава Минэнерго отметил, что ведомство ведет работу с "Росатомом" по поводу увеличения доли атомных станций согласно поручению президента.
"Сегодня эта доля почти 20%. Есть задача к 2040-2045 году до 25% увеличить", - напомнил министр.
Сейчас в России действуют 11 АЭС, в эксплуатации находятся 37 атомных энергоблоков (включая плавучий энергоблок в составе двух реакторных установок) суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт. Доля атомной генерации составляет около 20% от общего объема выработки электроэнергии в стране.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Алексей Кулапин - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 05:57
РЭА: Китай является наиболее перспективным рынком для российского водорода
 
РоссияЭкономикаДальний ВостокНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Русский (остров)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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