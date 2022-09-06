https://ria.ru/20220906/aes-1815307256.html

Минэнерго изучало варианты строительства АЭС в Приморье, заявил Шульгинов

Минэнерго изучало варианты строительства АЭС в Приморье, заявил Шульгинов - РИА Новости, 08.09.2022

Минэнерго изучало варианты строительства АЭС в Приморье, заявил Шульгинов

Минэнерго изучало перспективы строительства АЭС на Дальнем Востоке, однако окончательного решения пока нет, рассказал министр энергетики Николай Шульгинов. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-06T09:00

2022-09-06T09:00

2022-09-08T08:30

россия

экономика

дальний восток

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

русский (остров)

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Минэнерго изучало перспективы строительства АЭС на Дальнем Востоке, однако окончательного решения пока нет, рассказал министр энергетики Николай Шульгинов."Мы рассматривали площадки, но окончательного решения не приняли. Но… есть один объект, один из вариантов - станция на юге Приморья", - сказал Шульгинов, выступая на сессии "Электроэнергетика Дальнего Востока: расширение зоны конкурентного ценообразования и интеграция с ЕЭС России" в рамках Восточного экономического форума.Глава Минэнерго отметил, что ведомство ведет работу с "Росатомом" по поводу увеличения доли атомных станций согласно поручению президента."Сегодня эта доля почти 20%. Есть задача к 2040-2045 году до 25% увеличить", - напомнил министр.Сейчас в России действуют 11 АЭС, в эксплуатации находятся 37 атомных энергоблоков (включая плавучий энергоблок в составе двух реакторных установок) суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт. Доля атомной генерации составляет около 20% от общего объема выработки электроэнергии в стране.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/minenergo-1815165108.html

https://ria.ru/20220906/vodorod-1814711636.html

россия

дальний восток

русский (остров)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, дальний восток, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", русский (остров), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2022 (вэф)