https://ria.ru/20220906/aeroport-1814963826.html
Израильские войска при обстреле аэропорта Алеппо повредили ВПП
Израильские войска при обстреле аэропорта Алеппо повредили ВПП - РИА Новости, 06.09.2022
Израильские войска при обстреле аэропорта Алеппо повредили ВПП
Взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Алеппо в Сирии получила повреждения и вышла из строя из-за израильских ракетных ударов, заявило сирийское... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T21:30
2022-09-06T21:30
2022-09-06T21:30
в мире
алеппо
сирия
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564961934_0:0:1214:683_1920x0_80_0_0_2e348ef640844a049de016e784518a36.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Алеппо в Сирии получила повреждения и вышла из строя из-за израильских ракетных ударов, заявило сирийское министерство обороны.Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что аэропорт Алеппо подвергся обстрелу со стороны Израиля. Агентство САНА передавало, что средства ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет."Приблизительно в 20.16 израильский противник совершил с помощью нескольких ракет воздушную агрессию со стороны Средиземного моря к западу от Латакии, атаковав международный аэропорт Алеппо, что привело к нанесению материального ущерба взлетно-посадочной полосе аэропорта и ее выходу из строя", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220827/siriya-1812631548.html
алеппо
сирия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564961934_152:0:1063:683_1920x0_80_0_0_20dbaa0e57bfbf8850663459b47b4fdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алеппо, сирия, израиль
В мире, Алеппо, Сирия, Израиль
Израильские войска при обстреле аэропорта Алеппо повредили ВПП
Минобороны Сирии: израильские войска при обстреле аэропорта Алеппо повредили ВПП