https://ria.ru/20220906/aeroport-1814963826.html

Израильские войска при обстреле аэропорта Алеппо повредили ВПП

Израильские войска при обстреле аэропорта Алеппо повредили ВПП - РИА Новости, 06.09.2022

Израильские войска при обстреле аэропорта Алеппо повредили ВПП

Взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Алеппо в Сирии получила повреждения и вышла из строя из-за израильских ракетных ударов, заявило сирийское... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T21:30

2022-09-06T21:30

2022-09-06T21:30

в мире

алеппо

сирия

израиль

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Алеппо в Сирии получила повреждения и вышла из строя из-за израильских ракетных ударов, заявило сирийское министерство обороны.Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что аэропорт Алеппо подвергся обстрелу со стороны Израиля. Агентство САНА передавало, что средства ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет."Приблизительно в 20.16 израильский противник совершил с помощью нескольких ракет воздушную агрессию со стороны Средиземного моря к западу от Латакии, атаковав международный аэропорт Алеппо, что привело к нанесению материального ущерба взлетно-посадочной полосе аэропорта и ее выходу из строя", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220827/siriya-1812631548.html

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в мире, алеппо, сирия, израиль