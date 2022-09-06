Рейтинг@Mail.ru
Израильские войска при обстреле аэропорта Алеппо повредили ВПП - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220906/aeroport-1814963826.html
Израильские войска при обстреле аэропорта Алеппо повредили ВПП
Израильские войска при обстреле аэропорта Алеппо повредили ВПП - РИА Новости, 06.09.2022
Израильские войска при обстреле аэропорта Алеппо повредили ВПП
Взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Алеппо в Сирии получила повреждения и вышла из строя из-за израильских ракетных ударов, заявило сирийское... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T21:30
2022-09-06T21:30
в мире
алеппо
сирия
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564961934_0:0:1214:683_1920x0_80_0_0_2e348ef640844a049de016e784518a36.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Алеппо в Сирии получила повреждения и вышла из строя из-за израильских ракетных ударов, заявило сирийское министерство обороны.Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что аэропорт Алеппо подвергся обстрелу со стороны Израиля. Агентство САНА передавало, что средства ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет."Приблизительно в 20.16 израильский противник совершил с помощью нескольких ракет воздушную агрессию со стороны Средиземного моря к западу от Латакии, атаковав международный аэропорт Алеппо, что привело к нанесению материального ущерба взлетно-посадочной полосе аэропорта и ее выходу из строя", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220827/siriya-1812631548.html
алеппо
сирия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564961934_152:0:1063:683_1920x0_80_0_0_20dbaa0e57bfbf8850663459b47b4fdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алеппо, сирия, израиль
В мире, Алеппо, Сирия, Израиль
21:30 06.09.2022
 
Израильские войска при обстреле аэропорта Алеппо повредили ВПП

Минобороны Сирии: израильские войска при обстреле аэропорта Алеппо повредили ВПП

© РИА НовостиАэропорт сирийского Алеппо
Аэропорт сирийского Алеппо - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости
Аэропорт сирийского Алеппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Алеппо в Сирии получила повреждения и вышла из строя из-за израильских ракетных ударов, заявило сирийское министерство обороны.
Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что аэропорт Алеппо подвергся обстрелу со стороны Израиля. Агентство САНА передавало, что средства ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет.
"Приблизительно в 20.16 израильский противник совершил с помощью нескольких ракет воздушную агрессию со стороны Средиземного моря к западу от Латакии, атаковав международный аэропорт Алеппо, что привело к нанесению материального ущерба взлетно-посадочной полосе аэропорта и ее выходу из строя", - говорится в заявлении.
Сирийские военные - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 22:11
Боевики напали на пост Вооруженных сил Сирии
 
В миреАлеппоСирияИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала